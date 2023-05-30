ВР збирається знову повернути доплати для військових

Законодавці ухвалили в першому читанні новий законопроєкт про доплати військовим, а також 40-денну відпустку для них, повідомили в Раді.

Верховна Рада України під час засідання в вівторок, 30 травня, ухвалила в першому читанні новий законопроєкт про щомісячні доплати військовослужбовцям, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Парламент підтримав законопроєкт №9342 щодо доплат військовим. Тільки в першому читанні. За основу - 333", - написав Железняк у Telegram-каналі. Як зазначив нардеп, очікувати ухвалення законопроєкту в цілому можна протягом червня.

Які передбачені розміри винагород

Згідно із законопроєктом, поданим великою групою депутатів різних фракцій, військовим під час воєнного стану щомісяця мають виплачувати додаткову винагороду від 30 000 до 100 000 гривень пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах і на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Законопроєкт передбачає доплату в 6 000 гривень на місяць строковикам, а також пораненим, контуженим і покаліченим військовослужбовцям які зараховані до розпорядження командира як тимчасово непридатні до військової служби.

Крім того щомісячну додаткову винагороду в розмірі 2 350 гривень прпонують виплачувати і курсантам. Розмір додаткової винагороди (10-30 тисяч гривень) інструкторам, залежно від рівня, інтенсивності та напрямів підготовки, визначатимуть керівники сектору безпеки й оборони України.

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Тривала дискусія

Після повномасштабного вторгнення РФ УКиїв зобов'язався виплачувати військовим доплати до регулярного грошового забезпечення - 100 тисяч гривень за участь у боях на передовій або 30 тисяч гривень за службу в тилу. Однак через брак коштів у січні 2023 року Кабінет Міністрів вніс зміни до своєї ж постанови та скасував з 1 лютого централізовані та безумовні доплати тиловикам. Для тих, хто на передовій, доплати залишили.

Скасування виплат викликало критику серед військових. Було зареєстровано кілька петицій на сайті президента з вимогою повернути доплати, які підтримала необхідна для розгляду кількість людей. В Раді ж наголошували, що повернення виплат військовим потребуватиме близько трильйона гривень додаткового фінансування.

Зрештою, 10 квітня, розглядаючи зміни до закону про правовий режим воєнного стану, депутати проголосували за поправку, яка повертає 30 тисяч надбавки до зарплат військовим. Та вже за день після голосування процес ухвалення закону заблокували. Командування військових та силових відомств звернулось до депутатів із спільним листом, в якому просили запровадити диференційований підхід в оплаті служби, який був забезпечений реальним бюджетним фінансуванням.

У ВР хочуть надати військовим 40 днів відпустки на рік

Також Верховна Рада планує надати військовослужбовцям можливість мати до 40 днів відпустки протягом року. У тому ж законопроєкті, схваленому депутатами в прешому читанні, міститься пропозиція щодо надання у період дії воєнного стану щорічної вілдпустки у 30 днів, а також додаткової відпустки за сімейними обставинами до 10 днів.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана трьома частинами за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків військовослужбовців у підрозділі.

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