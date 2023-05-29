ВР уможливила НБУ націоналізацію банку Фрідмана

Депутати схвалили законопроєкт, що дозволяє НБУ націоналізувати комерційні банки за певних обставин, зокрема у разі санкції проти їхніх власників. Раніше в НБУ натякали на можливість націоналізації "Сенс Банку" Фрідмана.

Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію фінустанов, власники яких опинилися під українськими санкціями. За ухвалення в цілому законопроєкту №9107-1 проголосували під час засідання у понеділок, 29 травня, 305 депутатів за мінімально необхідних 226, повідомив в Telegram нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Закон передбачає надання Національному банку повноважень за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення, зокрема, про заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку, повідомляють "Українські новини".

Також НБУ може відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк, що не визначений системно важливим, або вивести з ринку системно важливий банк, націоналізувавши його.

При цьому передбачається можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності у нього ознак неплатоспроможності - у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкцій.

Під націоналізацію може потрапити банк Фрідмана

Як нагадують "Українські новини", після початку повномасштабної війни РФ проти України у квітні 2022 року НБУ погодив кандидатуру Симеона Дянкова як довірену особу "Альфа-банку" (Україна), одним з власників якого є російський олігарх Михайло Фрідман. Дянков отримав право голосу за акціями, що належать акціонерам, чия репутація визнана небездоганною. Наразі Дянков у рамках повноважень бере участь в управлінні банком.

У липні 2022 року Альфа-банк (Україна) вирішив перейменуватися на "Сенс Банк". У березні 2023 Нацбанк повідомив, що отримав листа від потенційного інвестора Сенс Банк, втім не отримав відповідного пакета документів.

Крім того, у березні Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію власників істотної участі (акціонерів) в АТ "Сенс Банк" - ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited.

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Санкції Заходу проти російських олігархів

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну низка країн, зокрема, ЄС, США та Великобританія запровадили санкції проти російських олігархів. Серед них опинився і Михайло Фрідман, який народився у Львові, і прожив там перші 17 років. Згодом він переїхав у Москву, де створив бізнес-імперію Alfa Group, якій належать "Альфа-Банк", магазини "Перехрестя" та "П'ятірочка" тощо. Останні роки Фрідман живе та працює в Лондоні. Після того, як Великобританія наклала на нього санкції, заморозивши рахунки, Фрідман нарікав, що не знає як жити.

У грудні повідомлялося, що Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA) заарештувало "заможного російського бізнесмена" за підозрою у відмиванні грошей. За даними ЗМІ, йшлося саме про Михайла Фрідмана. Водночас у пресслужбі російського "Альфа-банку" спростували інформацію про арешт співзасновника.