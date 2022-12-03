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Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю ВеликобританіїФото: Dan Kitwood/Getty Images
ПолітикаВеликобританія

У Лондоні затримали "заможного російського бізнесмена"

Аліна Коломієць
3 год. тому

За даними ЗМІ, йдеться про мільярдера, співзасновника "Альфа-груп" Михайла Фрідмана, який мешкає в Лондоні. Сама "Альфа-груп" це спростовує.

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Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA) у четвер, 1 грудня, заарештувало "заможного російського бізнесмена" за підозрою у відмиванні грошей. 58-річного чоловіка затримали у резиденції в Лондоні разом із ще двома чоловіками, йдеться у повідомленні NCA за 3 грудня.

"NCA провело масштабну операцію з арешту заможного російського бізнесмена за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману міністерства внутрішніх справ і змові з метою вчинення неправдивих свідчень", - йдеться у повідомленні відомства.

Окрім того, затримали ще двох осіб. 35-річний чоловік, який працював у цьому будинку, був заарештований неподалік за підозрою у відмиванні грошей і перешкоджанні офіцеру NCA. Він виходив з будинку з сумкою, в якій було виявлено тисячі фунтів готівкою.

Іще один 39-річний чоловік, який є колишнім хлопцем теперішньої партнерки бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в районі Пімліко за відмивання грошей та змову з метою шахрайства.

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Усіх звільнили під заставу

Зазначається, що в операції у лондонській резиденції бізнесмена було задіяно понад 50 офіцерів. За результатами обшуків, проведених NCA, було вилучено низку цифрових пристроїв та значну кількість готівки.

Усіх трьох чоловіків допитали слідчі NCA та звільнили під заставу, уточнює відомство.

ЗМІ: затриманий 58-річний чоловік - Михайло Фрідман

За даними джерел видання "Українська правда", а також російської пропагандистської агенції ТАСС, мова йде про мільярдера, співзасновника "Альфа-груп" 58-річного Михайла Фрідмана. 

Водночас у пресслужбі російського "Альфа-банку" спростовують інформацію про арешт співзасновника. Фрідман "жодного відношення до цієї історії не має", заявили у компанії виданню "Коммерсант". "Нам невідомо, про кого йдеться в цій новині, Михайло Фрідман знаходиться у себе вдома, не під арештом", - розповіли в організації.

Наразі NCA забезпечило майже 100 дій, які усувають або зменшують кримінальну загрозу проти еліт, пов'язаних із президентом Росії Володимиром Путіним, та їхніх поплічників.

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