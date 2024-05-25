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ПолітикаНімеччина

Президент Франції здійснить візит до президента ФРН

Олександр Куницький
25 травня 2024 р.

Це перший візит глави французької держави до президента Німеччини за останні 24 роки.

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Прапори ФРН, Євросоюзу та Франції
Прапори ФРН, Євросоюзу та ФранціїФото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 26 травня, розпочне триденний державний візит до Німеччини. За останні 24 роки це перший візит глави французької держави до президента Німеччини.

Макрон разом з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), зокрема, візьме участь у святкуванні "Фестивалю демократії" в урядовому кварталі Берліна з нагоди 75-річчя Основного закону ФРН.

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Візит має на меті підкреслити і відсвяткувати унікальність французько-німецької дружби, зазначається у пресрелізі офісу Штейнмаєра.Він та Макрон також хочуть використати цей візит, щоб заохотити людей у Німеччині проголосувати на виборах до Європарламенту, які відбудуться через два тижні. Також Макрон зустрінеться з Олафом Шольцем (Olaf Scholz) для короткого обміну думками. 

Востаннє президент Франції відвідував німецького колегу майже чверть століття тому - у 2000 році. Тоді це був Жак Ширак, який здійснив державний візит до Йоганнеса Рау (Johannes Rau). На посаді канцлера ФРН тоді перебував Ґергард Шредер (Gerhard Schröder).

Головна тема - молодь

Крім Берліна, Макрон відвідає Дрезден, Мерзеберг та Мюнстер. Головною темою візиту, кажуть в адміністрації федерального президента, буде молодь. Президенти планують на зустрічах з учнями з Німеччини, Франції та України посперечатися про штучний інтелект, а також відвідати "лабораторію майбутнього", влаштовану в Берліні з ініціативи німецько-французької молодіжної організації.

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У Дрездені в інституті Фрауенгофера Макрону пояснять особливості фотонних мікросхем, а перед відновленою Фрауенкірхе президент Франції виступить із промовою. А у Мюнстері йому вручать Вестфальську премію миру.

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