У Франції Конституційна рада схвалила пенсійну реформу

Конституційна рада Франції схвалила суперечливу пенсійну реформу, яка викликала багатотисячні протести по всій країні. Тепер президент країни Еммануель Макрон може реалізувати законодавчі зміни.

Конституційна рада Франції в п’ятницю, 14 квітня, схвалила ключові елементи пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона, відкриваючи йому шлях до реалізації непопулярних законодавчих змін, пише агенція AFP.

Так, члени Конституційної ради визнали таким, що відповідає закону підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Водночас рада відхилила шість незначних пунктів, зокрема вимоги до великих компаній публікувати дані про кількість працівників старше 55 років. Також рада відхилила пропозицію опозиційних законодавців провести референдум щодо альтернативного пенсійного закону, який би зберіг пенсійний вік на рівні 62 років.

Після ухвалення рішень Конституційну раду, яка розташована неподалік від музею Лувр у Парижі, огородили шлагбаумами та оточили десятки правоохоронців. Поліція очікує, що в п'ятницю ввечері в Парижі знову зберуться до 10 тисяч людей.

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Протести через суперечливу реформу

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок президента Франції Еммануеля Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.

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Це викликало масові протести проти реформи, які тривають вже кілька місяців, часом переростаючи в сутички з поліцією. Рекордне число мітингувальників проти пенсійної реформи зафіксували 7 березня - тоді на вулиці вийшло понад 1,2 мільйона людей. Ці протести називають чи не найнебезпечнішим викликом для Макрона з часу виступів "жовтих жилетів" понад чотири роки тому.

Профспілки наполягали, що пенсійна реформа - несправедлива і невиправдано жорстка, та закликали провести референдум щодо цього. За даними соціологічних опитувань, проти змін виступали дві третини французів.