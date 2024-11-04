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Восьмий візит з початку війни: Бербок прибула до Києва

Максим Сидоржевський
4 листопада 2024 р.

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок прибула з неоголошеним раніше візитом до Києва. Це вже її восьма поїздка до столиці України з початку війни.

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Анналена Бербок на залізничному вокзалі Києва, 4 листопада 2024 року
Анналена Бербок на залізничному вокзалі Києва, 4 листопада 2024 рокуФото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зранку у понеділок, 4 листопада, прибула з візитом до Києва.

"Протягом майже 1000 днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців - але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні", - заявила Бербок після прибуття до Києва.

"Українці прагнуть миру вже майже 1000 днів. З першого дня і до сьогоднішнього дня це було непорушною позицією: Німеччина, разом з багатьма партнерами по всьому світу, непохитно стоїть на боці України", - запевнила Бербок. За її словами, Німеччина підтримуватиме українців "доти, доки ми будемо їм потрібні, щоб вони могли йти своїм шляхом до справедливого миру".

У програмі неанонсованого візиту, за попередніми даними, заплановано її зустрічі з українськими вищими посадовими особами. Зокрема, вона зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, а також з президентом Володимиром Зеленським.

Це вже восьмий візит Бербок до Україні після початку повномасштабної війни, розв'язаної проти цієї країни Росією. Востаннє глава МЗС ФРН відвідала Україну в травні 2024 року.

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