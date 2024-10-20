Енн Епплбаум: Треба допомогти Україні здобути перемогу

У неділю американська письменниця та історикиня Енн Епплбаум отримала Премію миру німецьких книготорговців. У своїй промові вона закликала допомогти Україні здобути перемогу над Росією.

В ході Франкфуртського книжкового ярмарку в неділю, 20 жовтня, відбулося вручення Премії миру німецьких книготорговців американській журналістці, письменниці та історикині Енн Епплбаум. Оргкомітет зазначив, що її "робота вносить надзвичайно важливий внесок у збереження демократії та миру".

У Біржовій спілці німецьких книготорговців, який присуджує премію, наголошують, що глибокий аналіз Епплбаум комуністичного та посткомуністичного устрою Радянського Союзу та згодом Росії показує, як працюють авторитарні механізми.

У своїх виступах та статтях письменниця вже неодноразово попереджала про можливе вторгнення та небезпеки, які несе політичний курс президента Росії Володимира Путіна.

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Енн Епплбаум: Маємо допомогти Україні здобути перемогу

У своїй промові під час вручення премії Енн Епплбаум висловилася на підтримку надання зброї Україні. "Щоб не дати Росії поширити свою автократичну політичну систему, ми маємо допомогти Україні здобути перемогу", - заявила вона.

На думку історикині, якщо є шанс, що військова поразка РФ може допомогти припинити війну, як свого часу сталося в Німеччині, ним потрібно скористатися.

"Якщо у нас є можливість покінчити з цим жахливим культом насильства в Росії військовою перемогою, так само, як колись військова перемога поклала край культу насильства в Німеччині, ми повинні нею скористатися", - цитує її агенція dpa.

Водночас, на думку письменниці, заклик до миру не завжди є моральним, а урок німецької історії полягав не в тому, що німці ніколи не повинні воювати, а в тому, що німці мають "особливу відповідальність піднятися і ризикнути заради свободи".

"Той, хто закликає до "пацифізму" і хоче поступитися Росії не лише територіями, але й людьми, принципами та ідеалами, не виніс жодних уроків з історії XX століття, - наголосила лауреатка Премії миру.

Епплбаум переконана, що повалення російської системи матиме відчутний вплив у всьому світі, зокрема в Грузії, Молдові та Білорусі. "Виклик не лише військовий. Це також боротьба з безнадією, проти песимізму і навіть проти химерної привабливості автократичного правління, яке також іноді маскується під фальшивою мовою миру", - наголосила вона.

Престижна літературна нагорода у ФРН

Премія миру німецьких книготорговців (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) - одна з найпрестижніших літературних нагород у ФРН. Нею нагороджують діячів літератури та мистецтва за внесок у розбудову миру та взаєморозуміння між народами.

Премія заснована у 1949 році, відтоді її щорічно вручає Біржова спілка німецьких книготорговців під час Франкфуртського книжкового ярмарку. У 2023 році Премію миру отримав британський письменник індійського походження Салман Рушді, а у 2022-му - український письменник, поет та музикант Сергій Жадан.