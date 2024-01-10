ВООЗ скасувала гуммісію в Сектор Гази через небезпеку

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скасувала чергову заплановану місію з надання медичної допомоги в Секторі Гази в середу, 10 січня, передає Reuters з пресконференції міжнародної організації у Женеві.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус уточнив, що це вже шоста місія на північ регіону, скасована ООН від 26 грудня через відсутність гарантій безпеки.

"Інтенсивні обстріли, обмеження на пересування, нестача палива і перерваний зв'язок унеможливлюють доступ до тих, хто потребує допомоги. Ми закликаємо Ізраїль задовольнити запити ВООЗ та інших партнерів на доставку гуманітарної допомоги", - зазначив він.

10 cічня ВООЗ повідомила, що лише 15 лікарень у Газі продовжують функціонувати частково. Погіршення умов створює ідеальне середовище для поширення інфекційних захворювань: кількість випадків діареї серед дітей віком до 5 років у листопаді 2023 року була у 20 разів вищою, ніж у середньому за попередній рік, повідомив Річард Піперкорн, представник ВООЗ у Газі.

Він висловив сподівання, що місія ВООЗ на півночі Сектора Гази, зможе продовжити роботу, але зазначив, що 16 або 17 з 21 запланованих місій з боку ООН вже були скасовані в цьому місяці.

Майк Райан, директор ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій, сказав, що відновлення системи охорони здоров'я в Секторі Газі буде "гігантським" завданням навіть за умови припинення вогню.

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Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу, визнаного в ЄС і США терористичною організацією, здійснили масштабний напад на Ізраїль, внаслідок чого загинули 1200 людей.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 22 тисячі людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо, однак у ВООЗ вважають їх достовірними.

В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків ізраїльських заручників, яких терористи захопили 7 жовтня. У полоні ХАМАСу залишаються ще 129 людей. Під час припинення вогню на територію Сектора Гази була доставлена гуманітарна допомога, але в недостатніх обсягах.