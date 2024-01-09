Бербок закликала до нових гуманітарних пауз у Cекторі Гази

Нам потрібно більше гуманітарних пауз для суттєвого збільшення допомоги для людей у Секторі Гази, заявила глава МЗС ФРН.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту до Каїра закликала до нових гуманітарних пауз у бойових діях в Секторі Гази для надання допомоги палестинському населенню. За її словами, армія Ізраїлю має проводити менш інтенсивну та більш цілеспрямовану антитерористичну операцію.

"І нам потрібно більше гуманітарних пауз, щоб значно більша допомога могла бути розподілена серед людей", - заявила Бербок у вівторок, 9 січня, на зустрічі з міністром закордонних справ Єгипту Самехом Шукрі.

В умовах голоду, що насувається, в Секторі Гази "вирішальне значення має швидкість поставок", наголосила глава МЗС ФРН. Вона назвала "надто неефективною" нинішню систему доставки гуманітарної допомоги, що переважно надходить через контрольно-пропускний пункт "Рафах". Наразі "до людей доходить недостатньо, - пояснила Бербок. - Ми згодні, що так тривати не може".

Бербок запевнила Ізраїль в солідарності

З Каїра Бербок вирушила на кордон з Сектором Гази - її аеробус привіз майже 10 тонн гуманітарної допомоги із Німеччини для палестинців. Вантаж передали в розпорядження Єгипетського товариства Червоного Півмісяця. Після відвідання КПП "Рафах" Бербок прямує до Лівану.

Поїздка Бербок відбувається на тлі спроб західних держав уникнути ескалації конфлікту у регіоні. Цими ж днями регіон відвідують держсекретар США Ентоні Блінкен та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Під час візиту до Ізраїлю Бербок запевнила уряд країни в солідарності Німеччини, яка захищатиме законне право Ізраїлю на самооборону в рамках міжнародного гуманітарного права. Водночас глава МЗС ФРН закликала ізраїльську владу вживати більше заходів для захисту палестинського цивільного населення.

Ізраїль оголосив війну терористичному угрупованню ХАМАС, під контролем якого перебував Сектор Гази, після масованого нападу терористів на ізраїльську територію 7 жовтня 2023 року. Внаслідок атаки загинули 1200 ізраїльтян. 129 людей досі перебувають у заручниках терористів на території Сектора Гази.

Внаслідок атак з боку Ізраїлю, у Секторі Гази, за даними тамтешніх медичних служб, загинули понад 22 тисячі людей.

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