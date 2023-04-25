ВООЗ: Кількість жертв у Судані перевищила 450 осіб

Кількість жертв збройного конфлікту в Судані продовжує зростати, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Так, станом на вівторок, 25 квітня, у боях між армією і воєнізованим угрупуванням загинули 459 осіб, повідомив представник ВООЗ у Судані Німа Саїд Абід під час відеоконференції в Женеві. Окрім того, ще 4072 людини отримали поранення, інформує агенція epd.

За даними ВООЗ, ці цифри, надані міністерством охорони здоров'я Судану, охоплюють період від початку бойових дій 15 квітня до понеділка, 24 квітня. Представник ВООЗ наголосив, що справжня картина є набагато гіршою, адже багато смертей та поранень поки не підтверджені офіційно. За даними ВООЗ, також протягом зазначеного періоду часу було скоєно 14 нападів на медичні установи у Судані.

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Тим часом Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) привітав повідомлення про 72-годинне припинення вогню, яке розпочалося в країні опівночі в понеділок. Вуличні бої і використання важкої зброї в столиці Хартумі з його мільйонним населенням мали руйнівний вплив на цивільне населення та інфраструктуру, заявив Патрік Юссеф, регіональний директор МКЧХ в Африці.

ООН повідомляє про 270 тисяч біженців

Тим часом, за даними ООН, десятки тисяч людей з Судану намагаються убезпечитися в сусідніх країнах. До 270 тисяч людей уже ймовірно утекли до Чаду та Південного Судану. Багато з них - південносуданські чоловіки і жінки, які рятувалися у Судані від насильства на батьківщині. Як повідомляє, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), у Судані перебуваютьпонад мільйон біженців з інших країн. Крім того, 3,7 мільйона

суданців шукають захисту всередині країни.

Конфлікт у Судані

Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало. Під час бойових дій уже загинули сотні людей і тисячі дістали поранення.

У Судані, що постраждав від глибокої економічної кризи, 2019 року на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Після цього військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані відбувся путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана.