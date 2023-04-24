З Судану евакуювали понад тисячу європейців

У Євросоюзі закликали подбати про людей, які не можуть бути евакуйовані з Судану. Криза у цій африканській країні перебуває на порядку денному засідання Ради ЄС.

За даними верховного дипломата ЄС Жозепа Борреля, з Судану станом на ранок понеділка, 24 квітня, евакуйовані понад 1000 європейців.

"Це була складна операція, і це була успішна операція. По-перше, співробітники Європейського Союзу - 20 осіб - вже в Європі, і набагато більше громадян ЄС та інших країн вже покинули Судан. Я не можу назвати вам конкретну цифру - це більше 1 000 осіб напевно", - сказав Боррель журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у Люксембурзі. "Ми повинні продовжувати наполягати на політичному врегулюванні. Ми не можемо допустити, щоб Судан - дуже густонаселена країна - вибухнув, бо це спричинить ударну хвилю по всій Африці", - додав він.

Евакуацію німецьких громадян здійснював Бундесвер. 24 квітня перші три рейси доставили до Берліна 311 людей, з них понад половина - німці. Водночас, як повідомляє dpa, серед евакуйованих німецькими літаками, були також 42 підданих Нідерландів та понад 15 австрійців, а також громадяни і піддані Австралії, Болгарії, Великобританії, Бельгії, Норвегії, Чехії, Швеції та Португалії.

Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн привітав те, що громадяни ЄС були вивезені з охопленого конфліктом Судану. Водночас він закликав не забувати про місцеве населення. Те, що відбувається в країні, є величезною катастрофою, "давайте також подумаємо про людей, які не можуть бути евакуйовані, які живуть в Судані", наголосив він.

На зустрічі 24 квітня очільники зовнішньополітичних відомств планують обговорити та події у Судані та план дій ЄС щодо подальшої підтримки України.

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Збройні сутички в Судані

Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування (RSF), які очолює Мохаммед Хамдан Дагало. Запеклі бої точаться зокрема у столиці країни - Хартумі.

У Судані, що постраждав від глибокої економічної кризи, 2019 року на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Регулярна армія і RSF тоді спільно підтримали народні виступи. Після повалення аль-Башира військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані стався путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Лідер RSF Мохаммед Хамдан Дагало очолив рух, який пообіцяв привести Судан до демократії.

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