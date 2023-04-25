В Судані розпочався триденний режим припинення вогню

Регулярна армія і Сили швидкого реагування Судану домовилися про 72-годинний режим припинення вогню, починаючи з опівночі 24 квітня. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен. Його заява пролунала за кілька годин до початку дії перемир'я.

Сполучені Штати закликають сторони повністю дотримуватися домовленості, зазначив Блінкен. Він додав, що Вашингтон координуватиме зусилля з регіональними та міжнародними партнерами, а також із представниками громадянських інституцій Судану. Оголошенню перемир'я, за його словами, передували інтенсивні переговори, що тривали протягом останніх 48 годин. Загальною метою держсекретар США назвав повернення до влади в країні цивільного уряду.

"Це припинення вогню спрямоване на встановлення гуманітарних коридорів, що дозволить громадянам і мешканцям отримати доступ до основних ресурсів, медичної допомоги та безпечних зон, а також евакуювати дипломатичні місії", - написали у Twitter воєнізовані Сили швидкого реагування (СШР).

Причина збройного конфлікту в Судані

Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і СШР, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало. Під час бойових дій уже загинули сотні людей і тисячі дістали поранення. Причина конфлікту - боротьба за владу. Після військового перевороту в жовтні 2021 року, Суданом керує так звана перехідна суверенна рада під головуванням аль-Бурхана. Командир Дагало був його заступником.

Країни Європейського Союзу евакуюють своїх громадян із Судану після початку збройного протистояння. Як повідомив 24 квітня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, упродовж довгих і напружених перемовин з африканської країни було вивезено понад тисячу громадян ЄС. Загалом уже понад чотири тисячі людей покинули Судан під час евакуації, організованої іноземними державами.

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