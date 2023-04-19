Кількість жертв бойових дій у Судані зросла до 270 - ВООЗ

Серед 270 загиблих від початку загострення ситуації в Судані - троє працівників Всесвітньої продовольчої програми ООН. Поранення дістали більше 2,6 тисячі людей.

У Судані внаслідок бойових зіткнень між армією та силами швидкого реагування, що тривають з 15 квітня, загинули 270 осіб, а понад 2,6 тисячі людей дістали поранень. Серед загиблих - троє працівників Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (ООН). Такі дані навів генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус на брифінгу 18 квітня.

За його словами, лікарням у столиці Хартумі не вистачає матеріалів для лікування поранених. "Є тривожні повідомлення, що деякі медичні заклади розграбовані, а інші використовують у військових цілях", - зазначив він.

У цьому контексті Гебреєсус наголосив, що допомога, яку ВООЗ розподілила серед медичних установ Судану до початку бойових дій, уже витрачена, а організувати подальші поставки в умовах бойових дій - неможливо.

Читайте також: На представника ЄС у Судані напали у його резиденції

Бойові дії в Судані

Кровопролитні зіткнення між суданською армією під керівництвом її командувача Абделя Фаттаха аль-Бурхана, який де-факто є президентом Судану, та загонами воєнізованих сил швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало, почалися 15 квітня. Обидві сторони звинувачують одна одну у провокуванні конфлікту.

В 2019 році в Судані, постраждалому від глибокої економічної кризи, на тлі масових протестів був повалений диктатор омар аль-Башир, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Регулярна армія та сили швидкого реагування тоді спільно підтримали народні протести.

Після повалення аль-Башира військові та парамілітарні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані стався путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Дагало ж очолив рух, який пообіцяв привести Судан до демократії.

За даними The Africa Report, сили Дагало співпрацюють з російською приватною військовою компанією "Вагнер" і займаються спільним видобутком корисних копалин, зокрема золота. Ця співпраця, за даними видання, допомогла збільшити запаси золота центрального банку РФ.

Читайте також: Бойові дії у Судані: хто проти кого і до чого тут Росія?