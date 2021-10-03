 Володимир Зеленський запевняє, що не вирішив про другий термін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2021

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Новини

Володимир Зеленський запевняє, що не вирішив про другий термін

Президент України Володимир Зеленський у Трускавці заявив, що поки не визначився щодо висування на другий строк. Він пояснив, що нині виконав свою передвиборну програму "на 30-35 відсотків".

Володимир Зеленський (архівне фото)

Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не вирішив, чи балотуватиметься на другий термін. Про це він сказав у неділю, 3 жовтня, на пресконференції в Трускавці за результатами зустрічі з депутатами парламентської фракції "Слуга народу".

"Я нічого не вирішував про другий термін. Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35 відсотків своєї програми, а половина терміну вже минула", - цитує Зеленського агенція "Інтерфакс-Україна". За словами президента, якщо українська влада не буде "швидко працювати", то реалізувати передвиборну програму не вдасться. Водночас Зеленський наголосив, що якщо він встигне все зробити за 4 з половиною року, то за пів року до кінця каденції він з посади не піде. 

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Нагадаємо, у передвиборній програмі у 2019 році Зеленський запевняв, що збирається на президентський пост лише на один термін, щоб "змінити систему", а потім передасть Україну "в руки нового покоління політиків".

Утім, на підсумковій пресконференції після року на посаді у травні 2020-го Зеленський у відповідь на запитання, чи вистачить йому однієї президентської каденції, аби вирішити численні проблеми, відповів: "Я не знаю, чесно кажучи. Щиро - однієї не вистачить". На уточнювальне запитання, чи вже вирішив він йти на другий термін, президент заявив: "Я йду на один термін. Але якщо буде велика підтримка народу України, я буду думати. В мене є чим".

 

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