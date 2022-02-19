Володимир Зеленський підтвердив участь у Мюнхенській конференції з безпеки

У суботу, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідає Мюнхен для участі у щорічній конференції з питань безпеки. Цього року її присвячено актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

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Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський зустрінеться, зокрема, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), віцепрезиденткою США Камаллою Гарріс, представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами України.

"Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України", - зазначено в повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що між Україною та партнерами "у робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією" щодо активності російських військ біля українського кордону.

До Києва Зеленський повернеться цього ж дня.

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Напруга навколо України

Упродовж останніх днів на Донбасі різко погіршилася ситуація на тлі нарощування російських військ біля кордонів України. Київ та сепаратисти закидають одне одному ескалацію напруженості. У центрі Донецька 18 лютого вибухнув автомобіль.

За останні місяці відносини між Росією та Заходом різко загострилися через концентрацію російських військ на кордонах України. Наприкінці 2021 року з'явилися повідомлення про те, що РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців. За останні місяці, за оцінкою США, Росія збільшила чисельність військ на кордоні з Україною до 190 тисяч. Захід вважає, що Росія готова до нового вторгнення в Україну, і погрожує їй жорсткими санкціями у відповідь. Москва заперечує наявність таких планів та звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Ціла серія міжнародних переговорів та візитів західних політиків до Москви з метою розрядити ситуацію та досягти дипломатичного вирішення конфлікту не принесла конкретних результатів.