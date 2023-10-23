"Волиньгаз" Фірташа повернули у власність держави

Раніше "Волиньгаз" Дмитра Фірташа фігурувало в справах про розкрадання газу в великих обсягах, тепер це газорозподільне підприємство повернули під контроль держави. Вартість тарифів у міненерго обіцяють не змінювати.

Акціонерне товариство (АТ) "Волиньгаз", котре нещодавно було підконтрольним підсанкційному олігархові Дмитру Фірташу, повернули у власність держави. Про це повідомила в понеділок, 23 жовтня, пресслужба міністерства енергетики України.

"Волиньгаз" увійшло в Групу "Нафтогаз" в жовтні 2023 року та стало вже 17-тим обласним газорозподільним підприємством, яке перейшло під контроль держави з початку 2023 року", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що "Волиньгаз" забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель області. "Тарифи на послуги розподілу та особові рахунки для мешканців області поки що залишаються незмінними", - запевнили в міністерстві.

Також у відомстві нагадали, що процес повернення газорозподільних мереж під контроль держави розпочався у листопаді 2022 року, після того, як Кабмін ухвалив відповідне рішення про переукладання договорів експлуатації.

У "Нафтогазі" кажуть про потребу надійного захисту критичних об’єктів

Власне, про перехід АТ "Волиньгаз" у держвласність у НАК "Нафтогаз" повідомили ще 20 жовтня. Тоді ж цей крок обґрунтували потребою "вирішення стратегічних енергетичних завдань, що стосуються надійного захисту критичних об’єктів, а також швидкого відновлення інфраструктури в разі ворожих атак". Також у НАКу запевнили, що абонентів "Волиньгазу" додатково проінформують про зміну реквізитів.

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Раніше до НАК "Нафтогаз України" увійшли АТ "Вінницягаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Сумигаз", нагадали в НАКу.

Газові скандали з компаніями Фірташа

Усі ці компанії, крім "Кіровоградгаз", входили до управління ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК, афілійована до Фірташа). Навесні цього року Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки України (БЕБ) заявили про викриття схеми розкрадання природного газу із газотранспортної системи України, до організації якої причетні сам Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Згодом підозру у цій справі оголосили головам правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу". Загальна сума збитків протягом 2016-2022 років може становити понад 18 мільярдів гривень, наголошують правоохоронці.

Як стверджують у БЕБ, Дмитро Фірташ особисто організував схему крадіжки газу. У групі компаній Group DF Фірташа категорично спростували всі обвинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти менеджерів та самого Фірташа.

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Навесні 2014 року Фірташа заарештували у Відні за запитом США. Вашингтон домагається екстрадиції бізнесмена, якого підозрює у корупції. Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває вже вісім років.