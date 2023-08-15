Ще трьом керівникам облгазів Фірташа повідомили про підозру

За даними слідства, Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору газу з ГТС України, чим завдав державі багатомільйонних збитків. Однак у Фірташа все заперечують.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття разом з Бюро економічної безпеки України (БЕБ) злочинної діяльності голів низки облгазів, що підконтрольні олігархові Дмитру Фірташу, який перебуває під санкціями. Згідно з поширеним у вівторок, 15 серпня, повідомленням СБУ, йдеться про голів правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу", які, за даними служби, "причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України".

Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70 відсотків всіх газорозподільних мереж України, зазначають у СБУ.

За матеріалами слідства посадовцям повідомлено про підозру, їм інкримінують привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Фірташ особисто організував схему крадіжки газу - БЕБ

Як уточнили у БЕБ, підтверджена сума збитків, завдана в результаті діяльності голови правління АТ "Криворіжгаз", становить понад 202 мільйони гривень, голови правління АТ "Волиньгаз" - понад 130 мільйонів та голови правління АТ "Чернігівгаз" - майже 220 мільйонів гривень. БЕБ наклало арешт на рухоме та нерухоме майно осіб, яким повідомлено про підозру, на загальну суму 246 мільйонів гривень та корпоративні права Дмитра Фірташа на загальну суму понад 7,4 мільярда гривень.

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Як стверджують у БЕБ, "Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору газу з ГТС України, в якій взяли участь службові особи підконтрольних підприємств". Для покриття витрат компанії, за несанкціоновано відібраний газ у "Оператора ГТС України", облгази перераховували кошти на підконтрольне підсанкційному олігарху підприємство в значно більшому обсязі, ніж було поставлено газу, йдеться далі.

"Таким чином посадовці облгазів розікрали кошти держави, які передбачалися на закупівлю палива для потреб громадян України, в особливо великих розмірах. У подальшому кошти виводилися на підконтрольні компанії та привласнювались", - йдеться у повідомленні БЕБ.

Водночас у СБУ нагадали, що на підставі доказової бази, зібраної спецслужбою, загалом оголошено про підозру вже 11-ти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

Згодом у групі компаній Group DF категорично спростували всі обвинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти менеджерів та самого Фірташа. "Серія обшуків на підприємствах групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили відомства, не мають під собою жодного юридичного підґрунтя та є частиною корупційного тиску на бізнес групи", - йдеться в повідомленні пресслужби. Там також запевнили, що адвокати групи звертатимуться до українських і міжнародних судів, що відстояти інтереси обвинувачених компаній і бізнесів.