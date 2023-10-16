Воєнкомгейт: на Франківщині викрито схему з футболістами

В Україні Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Ідеться про справу фіктивного зарахування на військову службу футболістів прикарпатського професійного клубу, повідомляє ДБР у понеділок, 16 жовтня.

За даними слідства, футболісти і керівники одного з місцевих професійних футбольних клубів Івано-Франківщини були зараховані на військову службу та отримали від держави грошове забезпечення. "Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони 7 осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на "папері" та не виконували жодних військових обов’язків", - ідеться у повідомленні ДБР. Ці особи нібито "відслужили" 1100 днів та отримали безпідставно забезпечення від держави на суму майже 1,5 мільйона гривень.

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