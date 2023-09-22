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4 млн грн: У військкома з Самбора виявили підозрілі статки

Анастасія Шепелева
22 вересня 2023 р.

НАЗК встановило, що рівень доходу родини начальника ТЦК у Самборі не відповідає видаткам на купівлю нерухомості. Інформацію передали до САП.

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Гривневі купюри
НАЗК виявило підозрілі статки у військкома з Самбора Фото: Mykhailo Polenok/PantherMedia

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Львівської області. Йдеться понад 4,4 мільйона гривень підозрілих активів, виявлених під час моніторингу способу життя військкома, повідомляється на сайті НАЗК у п'ятницю, 22 вересня.

НАЗК встановило, що начальник ТЦК у Самборі разом з дружиною впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. За твердженням військкома, майно вони придбали за рахунок попередніх заощаджень сімʼї, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тисяч доларів.

"Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 мільйона гривень", - наголосили в агентстві.

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Активи можуть стягнути на користь держави

Матеріали моніторингу передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх вна користь держави, зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, що днями співробітники самбірського ТЦК стали фігурантами скандалу. Так, напередодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт заступника начальника одного з відділів ТЦК, а також військовослужбовця-водія за підозрою у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян. Слідство встановило, що вони "більше тижня утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації".

 Розслідуванню цієї справи передувала публікація в соцмережах низки відео, на яких видно знущання та погрози людини у військовій формі над чоловіком у цивільному. На одному з них він каже, що родом з Харкова та шостий день утримується в приміщенні ТЦК.

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