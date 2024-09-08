Водій вантажівки вчинив теракт на кордоні Ізраїлю і Йорданії

Водій вантажівки на КПП Алленбі на кордоні Західного берега та Йорданії вбив трьох цивільних ізраїльтян. Як повідомляє ЦАХАЛ, терориста ліквідували.

Водій вантажівки застрелив трьох людей на розташованому на кордоні Західного берега річки Йордан і Йорданії контрольно-пропускному пункті Алленбі. Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у неділю, 8 вересня.

Як зазначили в ЦАХАЛ, нападник вискочив із вантажівки і відкрив вогонь по представниках сил безпеки Ізраїлю, які працювали на прикордонному переході. Унаслідок атаки загинули троє іцивільних ізраїльтян, а терориста було ліквідовано.

"Солдати ЦАХАЛу були направлені на місце події й наразі вони працюють над тим, аби виключити підозру, що вантажівка була начинена вибухівкою", - ідеться в повідомленні ізраїльської армії.

Невдовзі після нападу Ізраїль закрив усі три свої сухопутні пункти пропуску на кордоні з Йорданією. Зі свого боку, йорданська сторона закрила КПП на час розслідування інциденту зі стріляниною, пише агентство Reuters із посиланням на йорданського чиновника.

Агентство уточнює, що теракт був скоєний в контрольованій Ізраїлем зоні комерційних вантажних перевезень, де транспортні засоби з йорданської сторони розвантажують вантажі, що надходять на Західний берег.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже відреагував на теракт. "Це важкий день, - наводить його слова Reuters. - Огидний терорист холоднокровно вбив трьох наших мирних жителів", - зазначив він.

Водночас представник радикального ісламістського угруповання ХАМАС Самі Абу Зухрі привітав напад, назвавши його відповіддю на наступ Ізраїлю в Секторі Гази. "Ми очікуємо ще багато подібних дій", - сказав він.

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КПП Алленбі - єдиний прикордонний перехід між Палестинськими територіями та Йорданією

КПП на мосту Алленбі, який йорданська сторона називає "Мостом короля Хусейна", - єдиний прикордонний перехід між підконтрольними Палестинській національній адміністрації (ПНА) Палестинськими територіями і Йорданією. Щодня кордон перетинають десятки трейлерів з товарами з Йорданії та Перської затоки, які постачаються як на Західний берег річки Йордан, так і на ізраїльські ринки.

Після підписання мирного договору між Ізраїлем і Йорданією 1994 року КПП Алленбі контролюється ізраїльськими силами. Перетинати кордон у цьому місці заборонено всім громадянам Ізраїлю, крім мусульман, які здійснюють паломництво до Мекки.

Це був перший подібний напад на кордоні з Йорданією після того, як 7 жовтня бойовики угрупування ХАМАС здійснили напад на південь Ізраїлю, що спричинило війну в Секторі Гази.