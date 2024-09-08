Водій вантажівки вчинив теракт на кордоні Ізраїлю і Йорданії

Водій вантажівки вчинив теракт на кордоні Ізраїлю і Йорданії8 вересня 2024 р.
Водій вантажівки застрелив трьох людей на розташованому на кордоні Західного берега річки Йордан і Йорданії контрольно-пропускному пункті Алленбі. Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у неділю, 8 вересня.
Як зазначили в ЦАХАЛ, нападник вискочив із вантажівки і відкрив вогонь по представниках сил безпеки Ізраїлю, які працювали на прикордонному переході. Унаслідок атаки загинули троє іцивільних ізраїльтян, а терориста було ліквідовано.
"Солдати ЦАХАЛу були направлені на місце події й наразі вони працюють над тим, аби виключити підозру, що вантажівка була начинена вибухівкою", - ідеться в повідомленні ізраїльської армії.
Невдовзі після нападу Ізраїль закрив усі три свої сухопутні пункти пропуску на кордоні з Йорданією. Зі свого боку, йорданська сторона закрила КПП на час розслідування інциденту зі стріляниною, пише агентство Reuters із посиланням на йорданського чиновника.
Агентство уточнює, що теракт був скоєний в контрольованій Ізраїлем зоні комерційних вантажних перевезень, де транспортні засоби з йорданської сторони розвантажують вантажі, що надходять на Західний берег.
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже відреагував на теракт. "Це важкий день, - наводить його слова Reuters. - Огидний терорист холоднокровно вбив трьох наших мирних жителів", - зазначив він.
Водночас представник радикального ісламістського угруповання ХАМАС Самі Абу Зухрі привітав напад, назвавши його відповіддю на наступ Ізраїлю в Секторі Гази. "Ми очікуємо ще багато подібних дій", - сказав він.
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КПП Алленбі - єдиний прикордонний перехід між Палестинськими територіями та Йорданією
КПП на мосту Алленбі, який йорданська сторона називає "Мостом короля Хусейна", - єдиний прикордонний перехід між підконтрольними Палестинській національній адміністрації (ПНА) Палестинськими територіями і Йорданією. Щодня кордон перетинають десятки трейлерів з товарами з Йорданії та Перської затоки, які постачаються як на Західний берег річки Йордан, так і на ізраїльські ринки.
Після підписання мирного договору між Ізраїлем і Йорданією 1994 року КПП Алленбі контролюється ізраїльськими силами. Перетинати кордон у цьому місці заборонено всім громадянам Ізраїлю, крім мусульман, які здійснюють паломництво до Мекки.
Це був перший подібний напад на кордоні з Йорданією після того, як 7 жовтня бойовики угрупування ХАМАС здійснили напад на південь Ізраїлю, що спричинило війну в Секторі Гази.