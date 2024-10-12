Вночі РФ атакувала Україну 28 дронами: збито 24

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загалом 26 знешкоджених російських безпілотників. Тим часом у міноборони РФ заявляють, що знищили 47 українських.

У ніч на суботу, 12 жовтня, російські війська атакували Україну за допомогою БпЛА і ракет, повідомляють у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

У ПС ЗСУ не наводять кількості ракет, але зазначають, що вони були "невстановленого типу". Також, з 28 ударних БпЛа, які випустили з Курська і Приморсько-Ахтирська, вдалось збити 24 - у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях. "Внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено.", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, в Запоріжжі троє поранених внаслідок влучання у приватний будинок.

Міноборони РФ: збили 47 дронів

Російське міністерство оборони натомість вранці у суботу заявило про 47 українських БпЛА, які атакували Росію. Згідно з повідомленням, 17 дронів знищили над територією Краснодарського краю, 16 - над Азовським морем, 12 - над Курською областю, ще два - над Білгородською.