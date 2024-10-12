Росія вночі атакувала Запоріжжя: є поранені

В ніч на суботу, 12 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання по приватних житлових будинках, троє людей отримали поранення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram.

Пізніше він уточнив, що травми отримали жінки 55 та 22 років й 11-річна дівчинка. Загалом, за даними чиновника, по місту російськими військами було завдано три удари.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що рятувальні роботи ще тривають. Будинок повністю зруйновано.

Іван Федоров також поінформував, що впродовж останньої доби російські окупанти завдали 425 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, було завдано вісім авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Юрківці, Гуляйполю, Малій Токмачці та Роботиному. Окрім того, 205 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. Також по містах області завдано 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, та 198 артобстрілів. "Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - повідомив голова ОВА.