ВМС України навели деталі знищення складу "шахедів" у РФ

Військово-морські сили ЗСУ отримали нові супутникові знімки, які, за їхніми даними, підтверджують успішність операції у Краснодарському краї РФ зі знищення складу БПЛА та супутньої інфраструктури.

У військово-морських силах збройних сил України (ВМС ЗСУ) підтвердили знищення складу "шахедів" та супутньої інфраструктури в Краснодарському краї РФ.

Атаку на склад ВМС ЗСУ разом з службою безпеки України (СБУ) провели в ніч на 21 червня. "Нові супутникові знімки підтверджують знищення місць зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї", - йдеться у Telegram-каналі відомства у суботу, 23 червня.

У ВМС ЗСУ також повідомляють, що окрім самих "шахедів" під час атаки "знищили кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2" та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем."

Нагадаємо, напередодні у генштабі ЗСУ повідомили, що сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування ударних дронів "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. У результаті була зафіксована серія вибухів та пожежа з подальшою детонацією.