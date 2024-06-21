ГШ: дрони ЗСУ атакували чотири НПЗ і склад "шахедів" в Росії

Як повідомили в ГШ ЗСУ, безпілотники атакували нафтопереробні заводи, радіолокаційні станції та склади для зберігання БпЛА “Shahed-136" у кількох регіонах Росії. Раніше в міноборони РФ повідомили про масштабну атаку.

В генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) заявили про ураження низки об'єктів нафтопереробної галузі та інших цілей на території РФ. Зокрема, у ніч на п'ятницю, 21 червня, українські безпілотні авіаційні комплекси атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи в РФ. Також ЗСУ завдали ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки військ РФ в Брянській області та тимчасово окупованому Криму, додали в генштабі. Докладна інформація про масштаб уражень цілей ще уточнюється.

Окрім того, як повідомили у ГШ ЗСУ, сили оборони України уночі завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування ударних дронів "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією, повідомили у відомстві.

Напередодні ЗСУ атакували нафтобазу в Адигеї

Напередодні, у ніч на 20 червня, підрозділи ЗСУ та Служби безпеки України атакували нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея. Як повідомили у ГШ, там було зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого зайнялася пожежа.

Окрім того, у генштабі ЗСУ заявляють й про ураження складу пально-мастильних матеріалів в Тамбовській області - там була пошкоджена принаймні одна ємність із нафтопродуктами.

Нагадаємо, що раніше міністерство оборони РФ заявило, що упродовж ночі на п'ятницю, 21 червня, нібито було перехоплено і знищено 114 українських безпілотників. У повідомленні в Telegram-каналі міністерства стверджується, що 70 безпілотників нібито збили над анексованим Кримом, 43 - над територією Краснодарського краю та один - над Волгоградською областю РФ. В північно-західній частині Чорного моря, заявляють у російському міністерстві, нібито знищили шість "безекіпажних катерів ВМС України".

Пізніше зранку у п'ятницю міноборони РФ повідомило про нібито ліквідацію над Брянською областю ще трьох дронів. Напередодні, 20 червня, російське міноборони також звітувало про збиті дрони, а керівництво двох регіонів повідомило про пожежі на нафтобазах.