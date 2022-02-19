Віцепрезидентка США: Росія веде агресію за точним сценарієм

Віцепрезидентка США Камала Харріс пригрозила Росії масовими санкціями у разі нападу на Україну. "Ми спільно підготували економічні заходи, які будуть швидкими, жорсткими і єдиними", - заявила вона в суботу, 19 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки.

Харріс також підтвердила збільшення кількості американських військ на східному фланзі НАТО. "Як сказав президент Байден, наші війська там не для того, щоб воювати в Україні, але вони будуть захищати кожен сантиметр території країн-членів НАТО", - акцентувала віцепрезидентка.

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Харріс: Москва використовує брехню, дезінформацію та пропаганду

Росія здійснює агресивні дії "за точним сценарієм", зазначила Харріс. Його частиною є створення хибного приводу для вторгнення, крім того, він включає брехню, дезінформацію і пропаганду.

Сполучені Штати будуть підтримувати своїх союзників у Східній Європі, запевнила Харріс, наголосивши на цьому важливість п'ятої статті Договору НАТО, яка "священна" для США. П'ята стаття свідчить, що напад на одну з країн-членів НАТО розглядається як акт агресії на всі країни Альянсу, і в цьому випадку держави НАТО вдадуться до всіх необхідних дій, щоб допомогти жертві агресії.

Харріс вкотре наголосила, що США відкриті для дипломатичного вирішення конфлікту з Росією, незважаючи на загострення ситуації. Але якщо дипломатія зайде в глухий кут, Вашингтон також готовий до жорстких відповідей, зазначила американська віцепрезидентка.

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