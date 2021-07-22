Віцепрем'єр України у США виступив за розгортання американських підрозділів ППО в Україні

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час візиту у США висловився за розгортання в Україні сил протиповітряної оборони (ППО) за участі американських підрозділів. Про це йдеться в поширеному в вівторок, 10 серпня, повідомленні пресслужби міністерства.

"Важливим є розширення безпекового пакета для України. У першу чергу - зарахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - сказав Резніков за результатами зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом. Резніков однак не повідомив, які саме акти законодавства України уможливлюють розміщення американських ППО.

Водночас український віцепрем'єр наголосив, що РФ "уже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала". "Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани", - зазначив Резніков. Віцепрем'єр не деталізував, що саме свідчить про підготовку Росії до розгортання ядерної зброї у Криму.

Санкції проти "Північного потоку-2"

Те ж саме наразі, за його словами, відбувається з проєктом "Північний потік-2". "Три країни Балтії опиняться під страшенним тиском. Так само під прямою загрозою опинилась Польща. Для України та країн Балтії - це майже гарантована ескалація, а для решти Європи - тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж", - наголосив Резніков.

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Нагадаємо, що за даними німецького видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) в квітні Україна зверталася до Німеччини з проханням про постачання оборонних озброєнь для захисту свого узбережжя на тлі зростання напруженості на кордоні з Росією. Втім, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Німеччина не має наміру постачати Україні озброєння.