Віталій Кличко не виключає повного блекауту в Києві

За словами мера Києва, сценарій повної відсутності комунікацій у Києві є ймовірним. Кличко порадив містянам бути готовими до різних сценаріїв і розглянути можливість на деякий час виїхати зі столиці.

Київська міська влада не виключає можливість повної відсутності електрики, тепла, води та зв'язку в столиці, тому готується до різних сценаріїв, заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону у суботу, 5 листопада.

"Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", - сказав Кличко.

За його словами, у Києві підготували великі запаси їжі, води, палива та генераторів та облаштують близько тисячі пунктів обігріву. Також у місті працюють над тим, щоб забезпечити якомога кращу роботу мобільного зв'язку, сказав Кличко.

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У разі відсутності водопостачання, у Києві можна буде скористатися бюветами, які вже підключені до електрогенераторів, тому зникнення електрики не стане проблемою для їх роботи, каже мер. Також, за його словами, планують організовувати підвезення води.

Кличко закликав людей також готуватися - мати вдома запас технічної та питної води, їжі павербанки і теплі речі. Також він попросив розглянути людей можливість виїзду з Києва у разі реалізації найгіршого сценарію.

Від початку жовтня внаслідок ракетних ударів, а також атак з дронів Росія пошкодила 40 відсотків енергетичної інфраструктури України, зокрема теплоелектростанції, теплоелектроцентралі та гідроелектростанції. Для стабілізації роботи електромережі в деяких регіонах України, зокрема й Києві, застосовують графіки відключень світла та просять українців економити електроенергію.

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