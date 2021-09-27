Вільні демократи проведуть з Зеленими зондувальні переговори про співпрацю в уряді
Лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив про "попередні зондування" переговорів про можливу співпрацю в уряді з партією "Союз 90/Зелені".
Крістіан Лінднер
У Вільній демократичній партії (ВДП), яка на виборах до Бундестагу отримала 11,5 відсотка голосів виборців, у понеділок, 27 вересня, заявили про "попереднє зондування" можливих переговорів про співпрацю в уряді з Зеленими, які отримали 14,8 відсотка голосів. Лідер ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) після партійних засідань заявив, що треба перевірити, "чи уможливиться спільний прогресивний центр", передає агенція AFP. За його словами, переговори мають розпочатися "найближчим часом".
Лінднер не захотів коментувати деталі запланованого "попереднього зондування". Він зазначив, що ще не обговорював характер переговорів зі співголовою партії "Союз 90/Зелені" Робертом Габеком (Robert Habeck). Йдеться про те, щоб не поставити під загрозу "клімат довіри, який треба розвивати", зазначив він. Лінднер наголосив, що ліберали "готові йти на компроміс, але також мають свої основні переконання". Мета ВДП - "ми можемо просунути цю країну".
Ці переговори мають вести Лінднер і генеральний секретар ВДП Фолькер Віссінґ (Volker Wissing). Після цього ліберали готові приймати запрошення для подальших переговорів від блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "якщо вони прийдуть".
Нагадаємо, згідно з офіційними попередніми результатами, СДПН отримала на виборах до Бундестагу 25,7 відсотка голосів. Найближчий суперник СДПН - блок ХДС/ХСС - заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців. Зелені отримали 14,8 відсотка голосів, Вільна демократична партія - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка.
Ліву партію підтримали 4,9 відсотка виборців, тож вона не подолала п'ятивідсоткового бар'єра. Однак ця політична сила зможе сформувати фракцію в парламенті, оскільки три її представники отримали прямі мандати в Берліні і Лейпцигу.
Вибори у Німеччині: все, що треба знати про голосування у ФРН (16.09.2021)
Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Канцерка Анґела Меркель
Канцлерка ФНР Анґела Меркель (Angela Merkel) на одній з виборчих дільниць у Берліні, де вона найімовірніше голосує за власну політичну силу - Християнсько-демократичний союз.
Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Лідер СДПН Мартін Шульц
Разом із дружиною Інґе лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц (Martin Schulz) проголосував у своєму рідному містечку Вюрзелен поблизу Аахена.
Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Співголова німецьких Зелених
На одну з виборчих дільниць Берліна прийшов віддати свій голос на виборах і співголова німецької партії "Союз-90/Зелені" Джем Ездемір (Cem Özdemir). Його політична сила набирає досить голосів, щоб взяти участь у переговорах щодо формування нової урядової коаліції.
Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Голосування поштою
Дехто з головних кандидатів скористались можливістю голосувати поштою. Так вчинили лідер Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner), лідери виборчого списку правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Александер Ґауланд (Alexander Gauland) та Аліса Вайдель (Alice Weidel), а також перший номер у списку Лівої партії Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht)
Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Дітмар Барч
Один з перших номерів у списку Лівої партії Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) голосує на одній з виборчих дільниць у місті Преров у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.
Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Довжелезні черги в Берліні
Ці виборці в Берліні чекають у черзі на можливість віддати свій голос за ту політичну силу, яку підтримують. Явка на цьогорічних виборах у Німеччині склала близько 75 відсотків.
Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Близько 61,5 мільйона громадян ФРН мають право голосу
Право обирати мають всі громадяни ФРН, незалежно від віросповідання, походження та етнічної приналежності. На фото - жінка-мусульманка, котра голосує на одній з виборчих дільниць у Берліні. У Німеччині кожен десятий з усіх громадян, наділених правом голосу, має міграційне походження.
Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Мультикультурність у політиці
На сьогодні загалом 37 з 631 депутатів Бундестагу мають міграційне походження, тобто свого часу прибули самі до Німеччини з іншої країни або є дітьми батьків-мігрантів. На фото - родина з Бангладеш у Берліні, що взяла участь у голосуванні до німецького Бундестагу.