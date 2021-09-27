Вільні демократи проведуть з Зеленими зондувальні переговори про співпрацю в уряді

У Вільній демократичній партії (ВДП), яка на виборах до Бундестагу отримала 11,5 відсотка голосів виборців, у понеділок, 27 вересня, заявили про "попереднє зондування" можливих переговорів про співпрацю в уряді з Зеленими, які отримали 14,8 відсотка голосів. Лідер ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) після партійних засідань заявив, що треба перевірити, "чи уможливиться спільний прогресивний центр", передає агенція AFP. За його словами, переговори мають розпочатися "найближчим часом".

Лінднер не захотів коментувати деталі запланованого "попереднього зондування". Він зазначив, що ще не обговорював характер переговорів зі співголовою партії "Союз 90/Зелені" Робертом Габеком (Robert Habeck). Йдеться про те, щоб не поставити під загрозу "клімат довіри, який треба розвивати", зазначив він. Лінднер наголосив, що ліберали "готові йти на компроміс, але також мають свої основні переконання". Мета ВДП - "ми можемо просунути цю країну".

Ці переговори мають вести Лінднер і генеральний секретар ВДП Фолькер Віссінґ (Volker Wissing). Після цього ліберали готові приймати запрошення для подальших переговорів від блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "якщо вони прийдуть".

Раніше цього дня кандидат на посаду канцлера Німеччини від СДПН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що його політсила хоче сформувати новий уряд ФРН. При цьому він зазначив, що донині правлячий блок ХДС/ХСС має перейти в опозицію.

Результати виборів

Нагадаємо, згідно з офіційними попередніми результатами, СДПН отримала на виборах до Бундестагу 25,7 відсотка голосів. Найближчий суперник СДПН - блок ХДС/ХСС - заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців. Зелені отримали 14,8 відсотка голосів, Вільна демократична партія - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка.

Ліву партію підтримали 4,9 відсотка виборців, тож вона не подолала п'ятивідсоткового бар'єра. Однак ця політична сила зможе сформувати фракцію в парламенті, оскільки три її представники отримали прямі мандати в Берліні і Лейпцигу.

Дивитись відео 04:08 Поділитись Як обирають Бундестаг і канцлера Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/40PXc Вибори у Німеччині: все, що треба знати про голосування у ФРН (16.09.2021)