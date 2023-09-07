Вояки України зайшли в села Строївка та Тополі на Харківщині

Українські військовослужбовці підняли українські прапори у населених пунктах Строївка та Тополі у Куп'янському районі Харківської області. Про це повідомило у четвер, 7 вересня, міністерство внутрішніх справ України.

"Населені пункти знаходяться на кордоні з РФ у так званій "сірій зоні". Після деокупації Харківської області, заходити на цю територію було небезпечно через замінування, але зараз прикордонники проклали шлях та підняли державний прапор України!", - повідомили в МВС, опублікувавши фото та відео.

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Генсек НАТО: Український контрнаступ просувається

Раніше у цей день генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що українські війська змогли прорвати російську оборону та мають поступ у контрнаступі. "Українці поступово відвойовують позиції, і це доводить важливість нашої підтримки, а також нашу здатність та готовність продовжувати цю підтримку", - сказав Столтенберг під час виступу у Європарламенті. "Це тяжкі бої, складні бої, але вони змогли прорвати оборонні лінії російських військ і просуваються вперед", - цитує генсека НАТО агенція AFP.

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