Генсек НАТО про контрнаступ: Україна досягає успіхів

За словами Єнса Столтенберга, українці вже перевершували очікування і тепер досягають ще більших успіхів, тому їм потрібно довіряти.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Україна досягає успіхів у контрнаступі. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN, оприлюдненому в ніч на четвер, 31 серпня.

"Українці поступово завойовують позиції. А це означає, що вони відтісняють росіян і здатні прорватися через деякі з добре укріплених територій, мінні поля. І тому нині ще важливіше підтримувати їх. Адже це запекла боротьба, і немає легкого шляху для перемоги. Але українці досягають успіхів і відвойовують території", - сказав Столтенберг у відповідь на запитання про швидкість та результативність контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ).

За його словами, союзники з НАТО ведуть постійний діалог щодо перебігу військових дій між собою та з Україною, допомагають підтримкою та порадами, але рішення можуть ухвалювати лише українці.

"Ми бачили, що українці перевершували очікування знову і знову. Ми повинні пам'ятати, що коли все почалося торік з повномасштабного вторгнення Росії в Україну, експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів, але вони звільнили північ біля Києва, схід біля Харкова, території на півдні біля Херсона. І тепер вони досягають ще більших успіхів. Тому нам потрібно довіряти їм", - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО також зауважив, що передові системи протиповітряної оборони (ППО), надані союзниками, "довели свою виняткову ефективність", а українці вміло керують як ними, так і дронами, і крилатими ракетами великої дальності. Він також привітав рішення щодо навчання українських пілотів і подальшої передачі ЗСУ винищувачів.

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