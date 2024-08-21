РФ ударила по сільраді на Харківщині: під завалами люди

Після російського артилерійського удару під завалами сільської ради в Козачій Лопані Харківської області шукають людей.

Близько 12:25 в середу, 21 серпня, російській війська завдали удару по прикордонному селищу Козача Лопань у Харківській області, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля сільської ради. "Попередньо: під завалами знаходяться троє людей", - написав він у Telegram.

Голова Дергачівської громади, до якої входить Козача Лопань, Вячеслав Задоренко уточнив, що армія РФ завдала удару по селищу з артилерії.

Речник Дергачівської міської військової адміністрації Олександр Кулік розповів "Суспільному", що удару по сільраді завдали під час прийому громадян. За його словами, з-під завалів чути крики, хто саме там знаходиться поки невідомо.

Не перший обстріл сільради Козачої Лопані

Він також зазначив, що будівля сільради була пошкоджена внаслідок попередніх російських обстрілів: "Прямих влучань було, здається, близько п'яти в різні періоди - і в 2022, і в 2023 році". Після сьогоднішнього удару частина будівлі обвалилася.

Напередодні, 20 серпня, в Козачій Лопані війська РФ поцілили FPV-дроном по цивільному автомобілю. 65-річний водій загинув, 61-річний пасажир дістав поранення.