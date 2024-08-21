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Росія цілу ніч масовано атакувала Україну дронами

Роман Губа
21 серпня 2024 р.

У ніч проти 21 серпня повітряна тривога у деяких областях України тривала близько десяти годин. Більшість цілей були збиті силами ППО.

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ППО збиває дрон на Києвом (архівне фото)
ППО збиває дрон на Києвом (архівне фото)Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Проти ночі середи, 21 серпня, по всій Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу через російські безпілотники. Наприклад, на Чернігівщині та Київщині вона тривала понад дев'ять годин, на Полтавщині - одиннадцять.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія запустила по Україні дві балістичних ракети "Іскандер-М"/KN-23 (північнокорейський аналог російської ракети - Ред.), керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 69 ударних дронів типу "Shahed".

Повітряні сили стверджують, що збили ракету  Х-59/Х-69 та 51 ударний дрон, ще 16 безпілотників "імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії".

Наслідки атаки

У Миколаївській області внаслідок падіння російського дрона на одну з підстанцій пошкоджене енергетичне обладнання, повідомило "Миколаївобленерго" на Facebook.

У Київській області цієї ночі працювали сили протиповітряної оборони, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - написав він. За його словами, внаслідок падіння збитих цілей пошкоджено один приватний будинок, є обриви ліній електромереж, а також у одному з районів загорілась трава.

На Херсонщині чоловік звернувся до лікарів через атаку російського безпілотника, повідомили у Херсонській ОВА. Внаслідок скидання вибухівки з дрону, 67-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та опіки рук.

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