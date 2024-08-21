Росія цілу ніч масовано атакувала Україну дронами

У ніч проти 21 серпня повітряна тривога у деяких областях України тривала близько десяти годин. Більшість цілей були збиті силами ППО.

Проти ночі середи, 21 серпня, по всій Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу через російські безпілотники. Наприклад, на Чернігівщині та Київщині вона тривала понад дев'ять годин, на Полтавщині - одиннадцять.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія запустила по Україні дві балістичних ракети "Іскандер-М"/KN-23 (північнокорейський аналог російської ракети - Ред.), керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 69 ударних дронів типу "Shahed".



Повітряні сили стверджують, що збили ракету Х-59/Х-69 та 51 ударний дрон, ще 16 безпілотників "імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії".

Наслідки атаки

У Миколаївській області внаслідок падіння російського дрона на одну з підстанцій пошкоджене енергетичне обладнання, повідомило "Миколаївобленерго" на Facebook.

У Київській області цієї ночі працювали сили протиповітряної оборони, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - написав він. За його словами, внаслідок падіння збитих цілей пошкоджено один приватний будинок, є обриви ліній електромереж, а також у одному з районів загорілась трава.

На Херсонщині чоловік звернувся до лікарів через атаку російського безпілотника, повідомили у Херсонській ОВА. Внаслідок скидання вибухівки з дрону, 67-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та опіки рук.