Війська РФ обстріляли Нікополь, загинула 16-річна дівчина

Росія випустила по Нікополю десятки артилерійських снарядів, пошкодивши переважно приватні будинки. Загинула 16-річна дівчина, ще троє людей поранені.

Внаслідок російського артилерійського обстрілу Нікополя, що на Дніпропетровщині, загинула 16-річна дівчина, троє дорослих людей постраждали, повідомив зранку у понеділок, 9 вересня, глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, дівчина отримала травми несумісні із життям, її тіло рятувальники дістали з-під завалів пошкодженого будинку. Постраждалі зазнали уламкових поранень. 79-річного чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували. 74-річний чоловік та 66-річна жінка отримали допомогу на місці, від госпіталізації відмовилися.

"Військові країни-агресорки випустили майже десяток снарядів. У місті є руйнування. Серед побитого - приватні оселі", - написав Лисак у Telegram.

Читайте також: В Україні повністю зруйновано 365 закладів освіти - Лубінець