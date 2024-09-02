В Україні повністю зруйновано 365 закладів освіти - Лубінець

В Україні повністю зруйновано 365 закладів освіти - Лубінець2 вересня 2024 р.
Внаслідок агресії РФ, зокрема обстрілів військ РФ, в Україні постраждали 3798 закладів освіти, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець Відповідні дані він оприлюднив у понеділок, 2 вересня, до початку нового навчального року в Україні.
"Через російську агресію 3798 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 365 з них зруйновані повністю", - написав Лубінець.
Лубінець наголосив, що Росія "навмисно цілиться у заклади освіти: дитячі садки, школи, університети". "Попри те, що знає, що там можуть перебувати діти", - додав він.
Зокрема, під час останнього комбінованого удару, якого війська РФ завдали по Україні у ніч на 2 вересня, у Києві зазнали пошкоджень дві школи у Шевченківському та Святошинському районах, повідомив мер міста Віталій Кличко. У закладах освіти були пошкоджені вікна.
"Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався", - повідомив він у Telegram.
Зеленський назвав освітній процес попри війну "доказом стійкості" українського народу
Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, привітав учнів і освітян з початком нового навчального року, який розпочинається "попри війну, попри всі виклики".
"Україна робить усе, щоб дати дітям якнайбільше можливостей. І всі наші школи, всі вищі навчальні заклади, які сьогодні працюють, - це докази стійкості нашого народу та сили України", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, напередодні війська РФ завдали ракетного удару по одному з освітніх закладів міста Суми, внаслідок чого постраждало 18 осіб, зокрема й діти.