  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

В Україні повністю зруйновано 365 закладів освіти - Лубінець

Валерій Сааков
2 вересня 2024 р.

Унаслідок агресивної війни РФ проти України від обстрілів і бомбардувань постраждали 3798 закладів освіти, з них 365 - зруйновані повністю, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

https://p.dw.com/p/4kAbb
Пошкоджена школа на Київщині
Пошкоджена школа на Київщині (архівне фото)Фото: Fanny Facsar/DW

Внаслідок агресії РФ, зокрема обстрілів військ РФ, в Україні постраждали 3798 закладів освіти, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець Відповідні дані він оприлюднив у понеділок, 2 вересня, до початку нового навчального року в Україні.

"Через російську агресію 3798 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 365 з них зруйновані повністю", - написав Лубінець.

Лубінець наголосив, що Росія "навмисно цілиться у заклади освіти: дитячі садки, школи, університети". "Попри те, що знає, що там можуть перебувати діти", - додав він.

Зокрема, під час останнього комбінованого удару, якого війська РФ завдали по Україні у ніч на 2 вересня, у Києві зазнали пошкоджень дві школи у Шевченківському та Святошинському районах, повідомив мер міста Віталій Кличко. У закладах освіти були пошкоджені вікна.

"Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався", - повідомив він у Telegram.

Зеленський назвав освітній процес попри війну "доказом стійкості" українського народу

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, привітав учнів і освітян з початком нового навчального року, який розпочинається "попри війну, попри всі виклики".

 "Україна робить усе, щоб дати дітям якнайбільше можливостей. І всі наші школи, всі вищі навчальні заклади, які сьогодні працюють, - це докази стійкості нашого народу та сили України", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні війська РФ завдали ракетного удару по одному з освітніх закладів міста Суми, внаслідок чого постраждало 18 осіб, зокрема й діти.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

"Я подорослішав": як війна змінила українських школярів (28.07.2023)

"Я подорослішав": як війна змінила українських школярів (28.07.2023)

Учні школи на Київщині, яку зруйнували російські військові, відзначили кінець навчального року фотографіями на згарищі. Щоб відбудувати їхню школу, знадобиться не один рік і кілька мільйонів євро. Де навчатися дітям, якщо їхній навчальний заклад зруйновано - DW з'ясовувала.
Конфлікти28 липня 2023 р.06:12 хв.

Як навчаються українські діти в умовах війни (фоторепортаж)

В Україні розпочався новий навчальний рік - уже другий в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Яким було 1 вересня для українських школярів в різних регіонах країни - у фотогалереї DW.
1 вересня 2023 р.
В одній з українських шкіл (архівне фото)

Нові виклики української школи: як подолати освітні втрати й підтримати дітей

Нові виклики української школи: як подолати освітні втрати й підтримати дітей

"Як ти? Повертаємося до школи!" - перший урок в школах в Україні у новому навчальному році присвячений психологічній підтримці дітей. Ментальне здоров'я й освітні втрати - виклики, перед якими постала українська школа.
Освіта1 вересня 2023 р.
Більше публікацій