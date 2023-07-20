  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Війська РФ атакували Одесу і Миколаїв: є поранені (оновлено)

Дар'я Нинько
2 год. тому

Внаслідок нічної атаки військ РФ у середмісті Миколаєва загорівся житловий будинок, відомо про 18 постраждалих, серед яких є діти. В Одесі також є руйнування у середмісті, двоє людей зазнали поранень.

https://p.dw.com/p/4U9T2
Війська РФ третю ніч поспіль завдають ударів по Одесі. На фото наслідки атаки в ніч на 19 липня
Війська РФ третю ніч поспіль завдають ударів по Одесі. На фото наслідки атаки в ніч на 19 липняФото: Cover-Images/IMAGO

Війська РФ в ніч на 20 липня завдали удару по Миколаєву та Одесі. У Миколаєві удар прийшовся на середмістя, загорівся триповерховий житловий будинок, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім. Внаслідок атаки 18 людей зазнали поранень, дев'ятьох з них, зокрема і п'ятьох дітей, госпіталізували. З-під завалів вдалося врятувати двох людей, повідомив Кім у Telegram.

Як уточнив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, загалом пошкоджень зазнали щонайменше п'ять житлових багатоповерхових будинків. "Наразі на місце виїхали комунальники. Починаємо прибирати територію", - написав він у Telegram, наголосивши, що наразі є дві локації, куди можна відселити людей.

Також війська РФ атакували Одесу – третю ніч поспіль. Внаслідок атаки в середмісті є руйнування, зайнялася пожежа на площі 300 квадратний метрів, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Наразі відомо про двох постраждалих. Кіпер також додав, що був зафіксований "приліт" в Одеській області, втім докладної інформації наразі не надав.

ОНОВЛЕНО о 08:25. Як уточнила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону, в Одесі за медичною допомогою звернулися щонайменше чотири людини. Внаслідок атаки у місті зруйновано адміністративну будівлю. Наслідки удару ще уточнюються, адже вибухова хвиля пошкодила і інші будівлі навколо, наголосила Гуменюк. В області влучання прийшлися на об'єкти логістики - складські приміщення, повідомила вона.

Ця атака РФ, як і попередня, була комбінованою - з використанням ракет і дронів, повідомила Гуменюк.  "Були використані ракети різного базування, долучався до атаки і підводний човен, що ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація з випуском ракет типу Х-22, і застосовувалися берегові ракетні комплекси типу "Онікс" і, ймовірно, "Іскандер", - сказала вона. Загальна кількість повітряних цілей перевищувала два десятки.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня російські війська випустили по території України 31 ракету та 32 ударні дрони іранського виробництва Shahed-136/131. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 13 крилатих ракет "Калібр", одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних дрони. Як зазначили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, основний удар прийшовся на Одещину.

Серед іншого, війська РФ тоді атакували термінали та портову інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Читайте також:Бербок: Кожна бомба Путіна б'є по найбідніших у світі 

Бербок: Путін використовує найуразливіші країни

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Війська РФ третю ніч поспіль завдають ударів по Одесі. На фото наслідки атаки в ніч на 19 липня

Війська РФ атакували Одесу і Миколаїв: є поранені (оновлено)

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Анналена Бербок під час інтерв'ю DW у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку

Бербок про експорт зерна: збільшимо вивезення Дунаєм

Бербок про експорт зерна: збільшимо вивезення Дунаєм

Політика20 год. тому
Монумент на честь Павла Шеремета встановили на місті його вбивства три роки тому

Сім років без Павла: вбивство і досі лишається загадкою

Сім років без Павла: вбивство і досі лишається загадкою

Закон і право1 год. тому
Замінована територія у Херсонській області

Мінні поля. Як ЗСУ долають їх у ході контрнаступу

Мінні поля. Як ЗСУ долають їх у ході контрнаступу

Конфлікти19 год. тому
external

Від дому лишилися тільки стіни: як живуть у Богородичному

Від дому лишилися тільки стіни: як живуть у Богородичному

Суспільство19 год. тому03:43 хв.
external

100-річні хати на продаж: як відроджують село на Львівщині

100-річні хати на продаж: як відроджують село на Львівщині

Культура22 год. тому03:05 хв.
Одеський порт

Зернова угода не працює. Чи достатньо альтернативних шляхів

Зернова угода не працює. Чи достатньо альтернативних шляхів

Економіка18 липня 2023 р.
На головну сторінку