Війська РФ атакували Одесу і Миколаїв: є поранені (оновлено)

Внаслідок нічної атаки військ РФ у середмісті Миколаєва загорівся житловий будинок, відомо про 18 постраждалих, серед яких є діти. В Одесі також є руйнування у середмісті, двоє людей зазнали поранень.

Війська РФ в ніч на 20 липня завдали удару по Миколаєву та Одесі. У Миколаєві удар прийшовся на середмістя, загорівся триповерховий житловий будинок, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім. Внаслідок атаки 18 людей зазнали поранень, дев'ятьох з них, зокрема і п'ятьох дітей, госпіталізували. З-під завалів вдалося врятувати двох людей, повідомив Кім у Telegram.

Як уточнив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, загалом пошкоджень зазнали щонайменше п'ять житлових багатоповерхових будинків. "Наразі на місце виїхали комунальники. Починаємо прибирати територію", - написав він у Telegram, наголосивши, що наразі є дві локації, куди можна відселити людей.

Також війська РФ атакували Одесу – третю ніч поспіль. Внаслідок атаки в середмісті є руйнування, зайнялася пожежа на площі 300 квадратний метрів, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Наразі відомо про двох постраждалих. Кіпер також додав, що був зафіксований "приліт" в Одеській області, втім докладної інформації наразі не надав.

ОНОВЛЕНО о 08:25. Як уточнила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону, в Одесі за медичною допомогою звернулися щонайменше чотири людини. Внаслідок атаки у місті зруйновано адміністративну будівлю. Наслідки удару ще уточнюються, адже вибухова хвиля пошкодила і інші будівлі навколо, наголосила Гуменюк. В області влучання прийшлися на об'єкти логістики - складські приміщення, повідомила вона.

Ця атака РФ, як і попередня, була комбінованою - з використанням ракет і дронів, повідомила Гуменюк. "Були використані ракети різного базування, долучався до атаки і підводний човен, що ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація з випуском ракет типу Х-22, і застосовувалися берегові ракетні комплекси типу "Онікс" і, ймовірно, "Іскандер", - сказала вона. Загальна кількість повітряних цілей перевищувала два десятки.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня російські війська випустили по території України 31 ракету та 32 ударні дрони іранського виробництва Shahed-136/131. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 13 крилатих ракет "Калібр", одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних дрони. Як зазначили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, основний удар прийшовся на Одещину.

Серед іншого, війська РФ тоді атакували термінали та портову інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Читайте також:Бербок: Кожна бомба Путіна б'є по найбідніших у світі