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Нічні удари по Україні: МО Росії заявило про "акт відплати"

Олександр Куницький
30 хв. тому

В російському міноборони заявили, що удари по Одесі та Миколаєву є "груповим ударом відплати по об'єктах, де готувалися теракти з застосуванням безекіпажних катерів".

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Наслідки російського обстрілу в Одесі
Наслідки російського обстрілу в ОдесіФото: Ukrainian Armed Forces/REUTERS

Вранці у вівторок, 18 липня, міністерство оборони Росії заявило, що нічний удар по Одесі та Миколаєву є "груповим ударом відплати по об'єктах, де готувалися теракти з застосуванням безекіпажних катерів".

У МО Росії ствержують, що у районі Одеси нібито здійснено удар "по судоремонтному заводу", цитує представника МО Росії державна пропагандистська агенція "Тасс". Також, за його словами, у районі Миколаєва та Одеси нібито "знищені сховища пального загальним обсягом близько 70 тисяч тонн", що забезпечували Збройні сили України (ЗСУ). Усі цілі уражені, запевняють в російському оборонному відомстві.

Українська ППО збила 31 із 36 дронів

За даними Командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), у ніч на 18 липня сили ППО України зафіксували шість "Калібрів" та 36 ударних дронів типу Shahed. "Пуски "Калібрів" здійснювались імовірно з російського фрегата "Адмірал Ессен", а "шахедів" - з району полігону Чауда (Крим)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові, знищили усі крилаті ракеті, 31 Shahed-136/131 та один розвідувальний безпілотник. При чому "Калібри" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні - в Одеській та Миколаївській областях.

Читайте також: ISW: Підрив Керченського мосту зашкодив логістиці Росії

У зв'язку з заявою МО Росії "Тасс" нагадує про слова російського президента Росії Володимира Путіна щодо "відплати за атаку на Керченський міст". 

Як повідомлялось, у ніч на 17 липня був атакований Керченський міст, що призвело до чатского його руйнування. З посиланням на джерела у Службі безпеки України, українські ЗМІ повідомили, що атака на міст була спецоперацією Віськово-морських сил ЗСУ та СБУ. Офіційно Київ не повідомляв, чи причетна Україна до вибухів на Керченському мосту.

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