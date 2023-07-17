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МЗС РФ звинувачує в атаці на міст Київ та спецслужби Заходу

Олександр Куницький
45 хв. тому

У МЗС Росії заявили, що рішення щодо атаки на Керченський міст ухвалювалося "київським режимом" за участі американських та британських спецслужб та політиків.

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Керченський міст вранці 17 липня 2023 року
Керченський міст вранці 17 липня 2023 рокуФото: Ostorzhnu Novosti/AP/picture alliance

У міністерстві закордонних справ Росії прокоментували інцидент на Керченському (Кримському) мосту у ніч на понеділок, 17 липня, та звинуватили в атаці Україну та західні спецслужби.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова 17 липня написала у Telegram, що атака на Кримський міст здійснена "київським режимом". "Рішення ухвалюються українськими офіційними особами та військовими за безпосередньої участі американських та британських спецслужб та політиків", - додала вона.

Між тим Російський національний антитерористичний комітет повідомив, що підрив Керченського мосту стався внаслідок атаки українських надводних безпілотних апаратів. "О 3.05 двома українськими безпілотними надводними апаратами здійснена атака на Кримський міст. Внаслідок вчиненого тероричтичного акту пошкоджена автодорожна складова Кримського мосту", - заявили у комітеті.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "Терористичний акт". За його даними, загинули двоє людей - чоловік та жінка, які їхали на легковому автомобілі, їхня непонолітня дитина дістала поранень.

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Як повідомлялось, у ніч на 17 липня у районі Керченського мосту пролунали вибухи. Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерела  у СБУ повідомили, що атака на міст була спецоперацією військово-морських сил та Служби безпеки України. Офіційних коментарів щодо атаки на Керченський міст з боку України поки не надходило.

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Топтема

Керченський міст вранці 17 липня 2023 року

МЗС РФ звинувачує в атаці на міст Київ та спецслужби Заходу

Політика45 хв. тому
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