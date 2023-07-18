Уночі РФ атакувала Південь України ударними безпілотниками

Вибухи в Одесі, пожежа у Миколаєві. На підльоті з моря на Одещині був знищений 21 безпілотник Shahed-136, на Миколаївщині - чотири.

У ніч на вівторок, 18 липня, Росія здійснила атаку ударними безпілотниками на південні області України. "Ударні БпЛА, імовірно Shahed, з Чорного моря прямують в північному напрямку", - повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram близько опівночі.

Пізніше атака була здійснена на кілька південних областей України, у тому числі й Миколаївську, де внаслідок атаки сталося загоряння. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім. "Гасимо пожежу. Без жертв попередньо", - написав Кім у Telegram.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич уточнив, що пожежа виникла на одному з об'єктів промисловості, він також розцінив її як "досить серйозну".

У небі над Миколаївщиною були збиті чотири "шахеди", повідомило оперативне командування "Південь" вранці 18 липня.

По Одесі випущено 6 "Калібрів"

Протягом ночі повідмлялось і про вибухи в Одесі, повітряна тривога оголошувалась у місті кілька разів. "Процює ППО", - написала "Думська".

ОК "Південь" зазначило, що з акваторії Чорного моря по Одесі було випущено шість "Калібрів". Усі ракети були знищені силами ППО, однак "уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь", ідеться в повідомленні. На підльоті з моря на Одещині був знищений 21 безпілотник Shahed-136.

Також ПС ЗСУ вночі повідомляли про загроза застосування балістичного озброєння в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях.

Росія заявляє про атаку українських безпілотників на Крим

Російське міністерство оборони вранці 18 липня заявило про перехоплення 29 безпілотних літальних апаратів, якими Збройні сили України атакували об'єкти у анексованому Криму. Зазначається, що 17 українських БПЛА знищені засобами ППО, ще 11 уражені засобами радіоелектронної боротьби і зруйновані, не досягнувши цілі.