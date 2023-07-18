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ISW: Підрив Керченського мосту зашкодив логістиці Росії

Олександр Куницький
19 хв. тому

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, підрив Керченського мосту ускладнив Росії логістику на окуповані території Півдня України.

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Наслідки атаки на Керченський міст
Наслідки атаки на Керченький містФото: Сrimea24tv via REUTERS

Руйнування на Керченському мосту внаслідок підриву у ніч на 17 липня, вочевидь, перешкоджають російській логістиці з Криму в окуповані райони Запорізької та Херсонської областей, ідеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому у понеділок, 17 липня.

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На думку аналітиків ISW, ситуацію на дорогах загострюють і російські туристи, які тікають з анексованого Криму, адже теж, ймовірно, перешкоджають російській логістиці з Криму. Так, російська окупаційна влада спрямувала інтенсивний рух цивільного транспорту з анексованого Криму до Росії через окупований Південь України, а російські джерела повідомили про великі затори в Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонській області в напрямку Мелітополя. Окупаційна влада в цих регіонах звернулася до населення з проханням розглянути альтернативні маршрути евакуації, щоб пом'якшити нагальні проблеми з дорожнім рухом.

Російське матеріально-технічне забезпечення на окупованому Півдні України, ймовірно, постраждає у короткостроковій та середньостроковій перспективі, що посилить нещодавні скарги на погану російську логістику, що може ще більше підірвати довіру до міноборони РФ, припускають у ISW.

Аналітики також наголошують, що міст через Керченську протоку та військові об'єкти в Криму є законними військовими цілями для українських сил, які захищаються від російського вторгнення та окупації України.

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