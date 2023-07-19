Війська РФ вночі випустили по Україні 31 ракету та 32 дрони

Основний удар російськими ракетами та дронами прийшовся на Одещину, однак влучання зафіксовані також і в інших регіонах України, зокрема в об'єкти інфраструктури. Є постраждалі.

Російські війська випустили по території України в ніч на середу, 19 липня, 31 ракету та 32 ударні дрони іранського виробництва Shahed-136/131. Як повідомляється у Telegram Повітряних сил Збройних сил України, основний удар прийшовся на Одещину.

Так, з акваторії Чорного моря війська РФ випустили 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" та вісім крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3. Ще шість крилатих ракет "Онікс" війська РФ випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в анексованому Криму, а одну керовану авіаційну ракету Х-59 - із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря. За даними Повітряних сил, 32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 були запущені з полігону Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї РФ.

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 37 повітряних цілей - 13 крилатих ракет "Калібр", одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних дрони.

Удари Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області, додали в Повітряних силах. Як повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров, 12 з 12 "Калібрів", запущених по Одещині, було знищено. Ракета Х-59 була збита на підльоті до берега і впала в одному з кварталів Одеси, утворивши велику вирву. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо, троє людей зазнали поранень, написав Назаров у Telegram.

РФ атакувала Одеський порт

За даними Назарова, "Онікси" і Х-22 війська РФ спрямували на портову і критичну інфраструктуру. Зафіксовано влучання в зерновий і олійний термінал, були пошкоджені резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає. Також над Одещиною сили ППО збили вісім дронів.

Крім того, в Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та зазнали руйнувань два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками.

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Також внаслідок повітряного бою вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шестеро цивільних, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу через поранення уламками скла та інших предметів, додав Назаров.

На Київщині збили всі дрони

На підступах до Києва ППО знищила всі бойові дрони. Внаслідок їх збиття попередньо немає постраждалих та руйнувань, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

На Миколаївщині внаслідок атаки РФ по населеному пункту Коблівської громади були зруйновані обʼєкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні, повідомив глава обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, детальна інформація ще уточнюється, втім вже відомо про двох постраждалих.

Працівники ДСНС врятували літню жінку в Херсоні

Крім того, "Шахедами" Росія атакувала Херсон, зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін. За його даними, працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку, котра опинилася під завалами власної оселі. Її стан – задовільний.

На Житомирщині внаслідок удару дронами постраждав інфраструктурний об'єкт, також є пошкодження приватних домогосподарств, повідомив глава ОВА Віталій Бунечко. Інформації про жертв наразі немає.

На Дніпропетровщині силам ППО також вдалося знищити запущений РФ дрон. На Полтавщині, за даними глави ОВА Дмитра Луніна, внаслідок атаки влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Попередньо - без жертв, додав Лунін.

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