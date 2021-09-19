 Військові на заході М′янми розстріляли баптистського пастора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2021

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Новини

Військові на заході М'янми розстріляли баптистського пастора

Хунта вбила пастора у місті Тантлаг, коли той допомагав гасити пожежі, які спалахнули під час боїв між військовими і місцевими членами опору.

Протести проти військової хунти у М'янмі

Протести проти військової хунти у М'янмі (архівне фото)

Військові хунти розстріляли баптистського пастора у М'янмі. Його вбили у християнському штаті Чін, повідомляє агенція epd з посиланням на портал новин Myanmar Now.

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До цього у західному регіоні йшли запеклі бої між військовими та місцевими бійцями опору, внаслідок чого хунта знищила частини міста Тантланг і загорілися кілька будівель. Пастора вбили, коли він допомагав гасити пожежі.

Протягом кількох місяців хунта у М'янмі плюндрує будистські та християнські храми в країні. Військові відбирають храмові будівлі, а їхнє майно знищують.

1 лютого 2021 року військові М'янми захопили владу, оголосивши про запровадження надзвичайного стану строком на один рік.  75-річна лідерка країни Аун Сан Су Чжі і багато інших політиків відтоді перебувають під арештом. У країні не припиняються масові протести проти путчистів.

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