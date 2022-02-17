Відкрите небо - мається на увазі Договір з відкритого неба. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відкрите небо".

Договір з відкритого неба (ДВН) був підписаний в 1992 році між країнами-членами Наради з безпеки та співробітництва в Європі (пізніше перейменовано на Організацію з безпеки та співробітництва в Європі). Мета Договору з відкритого неба – зміцнення довіри між державами за допомогою контролю за їхньою військовою діяльністю. Договір з відкритого неба надає право державам, які його підписали та ратифікували, здійснювати за визначеними маршрутами авіапольоти над територією одне одного з метою спостереження та контролю. Україна ратифікувала ДВН 2000-го року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.