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Відкрите небо

Відкрите небо - мається на увазі Договір з відкритого неба. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відкрите небо".

Договір з відкритого неба (ДВН) був підписаний в 1992 році між країнами-членами Наради з безпеки та співробітництва в Європі (пізніше перейменовано на Організацію з безпеки та співробітництва в Європі). Мета Договору з відкритого неба – зміцнення довіри між державами за допомогою контролю за їхньою військовою діяльністю. Договір з відкритого неба надає право державам, які його підписали та ратифікували, здійснювати за визначеними маршрутами авіапольоти над територією одне одного з метою спостереження та контролю. Україна ратифікувала ДВН 2000-го року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС

Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС 17.02.2022

Український парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з Євросоюзом. Її також мають ратифікувати всі 27 країн-членів ЄС.
Дешеві рейси до Німеччини: чи буде куди літати?

Дешеві рейси до Німеччини: чи буде куди літати? 22.10.2021

Угода про "відкрите небо" з ЄС дає українцям надію на ще більше дешевих рейсів на Захід. У Німеччині, однак, дедалі більше малих аеропортів, куди літають лоукостери, постають перед загрозою банкрутства.
Авіаційний безвіз. Чи стане українцям дешевше літати в ЄС

Авіаційний безвіз. Чи стане українцям дешевше літати в ЄС 12.10.2021

Угода про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС була заблокована більше семи років. Тепер її підписали на саміті Україна-ЄС. Яку користь вона принесе українцям, - пояснює DW.
Україна і ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір

Україна і ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір 12.10.2021

Угода, підписана під час саміту Україна-ЄС у Києві, відкриє ринок повітряного транспорту і сприятиме здешевленню авіаквитків.

Росія вийшла з Договору про відкрите небо

Росія вийшла з Договору про відкрите небо 07.06.2021

Володимир Путін підписав закон про вихід Росії із договору, укладеного в 1992 році. США вийшли з угоди в листопаді 2020 року.

Єврокомісія схвалила проєкт рішення щодо відкритого неба з Україною

Єврокомісія схвалила проєкт рішення щодо "відкритого неба" з Україною 08.04.2021

Остаточно схвалити рішення щодо підписання Угоди про спільний авіаційний простір з Україною ще має Рада ЄС.
Росія виходить з Договору про відкрите небо

Росія виходить з Договору про відкрите небо 15.01.2021

Питання про участь Росії в Договорі про відкрите небо постало минулого року після виходу з договору США. МЗС РФ оголосило про початок процедур з виходу країни з цієї угоди.
США вийшли з Договору про відкрите небо

США вийшли з Договору про відкрите небо 22.11.2020

Договір дозволяє понад 30-м країнам здійснювати обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності. США пояснили свій вихід порушеннями з боку Росії.
РФ не має наміру вести зі США нові переговори щодо Договору про відкрите небо

РФ не має наміру вести зі США нові переговори щодо Договору про відкрите небо 23.05.2020

Москва не підтримує вимогу Вашингтона щодо проведення нових переговорів щодо Договору про відкрите небо, заявили в МЗС РФ.
Країни Європи не підтримали США у виході з відкритого неба

Країни Європи не підтримали США у виході з "відкритого неба" 22.05.2020

Європейські союзники США по НАТО висловили жаль через оголошений Дональдом Трампом вихід Вашингтона з Договору про відкрите небо. Водночас вони закликали Росію дотримуватися умов угоди.
Німеччина шкодує про плани США вийти з Договору про відкрите небо

Німеччина шкодує про плани США вийти з Договору про відкрите небо 22.05.2020

У МЗС Німеччини визнають, що останніми роками у РФ "є труднощі" з виконанням Договору про відкрите небо. Утім, Берлін переконаний, що це не може виправдати вихід США з нього.
США виходять з Договору про відкрите небо, Трамп звинувачує Росію

США виходять з Договору про відкрите небо, Трамп звинувачує Росію 21.05.2020

Дональд Трамп оголосив про вихід США з Договору про відкрите небо. За словами Трампа, причиною цьому є порушення Росією умов договору.
Візит єврокомісара Варгеї: гроші на цифровізацію та нові перспективи для Києва

Візит єврокомісара Варгеї: гроші на цифровізацію та нові перспективи для Києва 11.02.2020

Під час візиту до України єврокомісар з розширення та політики сусідства Олівер Варгеї підтвердив незмінність підтримки Києва Єврокомісією.

Внутрішні авіаперевезення в Україні: ринок росте, ціни не падають (31.07.2018) 31.07.2018

Безвіз з ЄС та стабілізація економіки збільшили кількість внутрішніх авіарейсів в Україні. Як втримати цю тенденцію і чи безпечно літати в межах України - в матеріалі DW.

Відкрити небо: Україна розраховує на значне розширення авіасполучення з ЄС

"Відкрити" небо: Україна розраховує на значне розширення авіасполучення з ЄС 06.04.2018

Мінінфраструктури України очікує, що угода про "Відкрите небо" з ЄС буде підписана вже наступного року і дозволить уп’ятеро збільшити кількість авіапасажирів. Інтерес до українського напрямку зростає вже зараз.
Lufthansa в 2017 році випередила Ryanair за кількістю пасажирів

Lufthansa в 2017 році випередила Ryanair за кількістю пасажирів 10.01.2018

Німецька авіакомпанія Lufthansa разом із "доньками" перевезла в минулому році 130 мільйонів пасажирів, випередивши лоукостера Ryanair, який скасувала багато рейсів.
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