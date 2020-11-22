Росія вийшла з Договору про відкрите небо

Президент Росії Володимир Путін підписав закон "Про денонсацію Російською Федерацією Договору про відкрите небо". Документ у понеділок, 7 червня, опублікований на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації. Раніше його схвалили Держдума та Рада Федерації РФ.

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Договір про відкрите небо був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі. Він дозволяє польоти розвідувальних літаків над територіями країн-учасниць за спеціальними протоколами і заздалегідь узгодженим маршрутами без довгострокового повідомлення.

США вийшли з договору, звинувативши РФ

У травні 2020 року США оголосили про рішення вийти з Договору про відкрите небо. Вашингтон пояснив це тим, що Росія постійно порушувала умови угоди і забороняла спостережні польоти над Москвою, Калінінградом, Чечнею і поблизу кордонів Абхазії та Південної Осетії. Москва закиди відкидала і своєю чергою звинувачувала в порушеннях Вашингтон. Після оголошення про вихід США у Росії назвали договір нежиттєздатним.

22 листопада минулого року США офіційно вийшли з договору, а у травні цього року повідомили Москву про неготовність повертатися до нього.