 США вийшли з Договору про відкрите небо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2020

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Новини

США вийшли з Договору про відкрите небо

Договір дозволяє понад 30-м країнам здійснювати обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності. США пояснили свій вихід порушеннями з боку Росії.

Авіаційний комплекс НАТО AWACS

Авіаційний комплекс НАТО для дальнього радіолокаційного виявлення та управління AWACS (фото з архіву)

Сполучені Штати офіційно вийшли з Договору про відкрите небо, що дозволяє понад 30 країнам-учасницям здійснювати обльоти територій одна одної з метою зміцнення довіри та запобігання конфліктів. США більше не є членом договору, адже згідно з його умовами, ще пів року тому оголосили свій вихід з нього, повідомляється на сайті Держдепартаменту в неділю, 22 листопада.

21 травня Держдепартамент США повідомив про намір Вашингтона вийти з Договору про відкрите небо, пояснивши цей крок порушенням умов договору з боку Москви. "Якщо Росія повернеться до повного дотримання договору", то США можуть змінити своє рішення, зазначили у Держдепартаменті. Там звинуватили РФ у "грубому" порушенні договору протягом багатьох років, у тому числі у сфері контролю над озброєннями.

Зокрема, Москва відмовила в проведенні повітряного спостереження в зоні довжиною 10 кілометрів уздовж свого кордону з грузинськими регіонами Абхазія і Південна Осетія, а також розмістила свій аеродром дозаправки в українському Криму, йдеться в заяві Держдепу. Вашингтон також звинуватив Москву в "нелегальному введенні обмеження на дальність перельоту над Калінінградом" і в "невиправданій відмові США і Канаді в спостережному польоті під час великих російських військових навчань у 2019 році".

У Кремлі вважають тепер договір "нежиттєздатним"

У Кремлі висловили жаль у зв'язку з рішенням США. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також заявив, що вихід США "робить договір далі нежиттєздатним".

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Раніше глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) називав цей договір "важливою частиною європейської архітектури контролю над озброєннями", що "сприяє безпеці і миру практично на всій Північній півкулі". Тим часом представниця штаб-квартири НАТО в Брюсселі висловила розуміння рішення США, зазначивши, що Росія "протягом багатьох років вводить обмеження на польоти, що порушують умови договору".

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Договір про відкрите небо був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі 23 країнами - членами НАТО, а також колишнього Варшавського договору і набув чинності в 2002 році. До нього приєдналися в цілому 35 держав, у тому числі члени Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) і всі країни НАТО. РФ ратифікувала документ 26 травня 2001 року. Договір став одним із заходів безпеки і взаємної довіри держав ОБСЄ, за час існування договору здійснено понад 1500 спостережних польотів.

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