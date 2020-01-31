 Росія виходить з Договору про відкрите небо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

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Новини

Росія виходить з Договору про відкрите небо

Питання про участь Росії в Договорі про відкрите небо постало минулого року після виходу з договору США. МЗС РФ оголосило про початок процедур з виходу країни з цієї угоди.

Один з літаків, що використовувався для спостережних польотів у рамках Договору про відкрите небо

Один з літаків, що використовувався для спостережних польотів у рамках Договору про відкрите небо

Росія розпочинає процедуру виходу з Договору про відкрите небо (ДВН), заявило в п'ятницю, 15 січня, Міністерство закордонних справ РФ. "У зв'язку з відсутністю прогресу в справі усунення перешкод для продовження функціонування Договору в нових умовах МЗС Росії уповноважене заявити про початок внутрішньодержавних процедур із виходу Російської Федерації з ДВН. Після їх завершення відповідне повідомлення буде направлено депозитаріям", - ідеться в заяві МЗС РФ.

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Як заявив "Інтерфаксу" заступник голови комітету Державної думи з міжнародних справ Олексій Чепа, надія на збереження договору все ще залишається. Зокрема, він допускає, що нова адміністрація США може відновити діалог з Росією щодо повернення до механізму "відкритого неба", втім, він додав, що на такий результат, за його оцінкою, сильно розраховувати не варто.

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Питання про участь Росії в ДВН постало минулого року після виходу з договору США. Москва наполягала на гарантіях від європейських країн-учасниць, що зібрані під час польотів над російською територією дані не передадуть Сполученим Штатам. У Європі, у свою чергу, дотримуються позиції, що таке положення вже передбачено в договорі й додаткової регуляції не потребує.

  • Лавандове поле у Провансі

    Погляд з неба: найкращі фото, зроблені дронами

    Феєрія кольорів

    Аби зробити цю фотографію лавандового поля у Провансі, Жером Куртіаль просто чекав, коли трактор розпочне збір врожаю. Проте це було складніше, ніж може здатися: "Вітер був дійно сильний. Маю подякувати своїй дівчині за терплячість, адже нам довелося доволі довго чекати". Але воно було того варте - світлина здобула перше місце у категорії "Природа".

  • Дорога у Трансільванії

    Погляд з неба: найкращі фото, зроблені дронами

    Змієподібна дорога

    Якби Дракула і сьогодні чинив свої неподобства, то, ймовірно, під час нічних польотів побачив би саме таку картину. Це дорога у румунській Трансільванії. Професійний фотограф Калін Стан зробив цю світлину в рамках фотопроекту на своїй батьківщині і здобув друге місце у категорії "Природа".

  • Льодовики неподалік Східної Гренландії

    Погляд з неба: найкращі фото, зроблені дронами

    Крижана краса

    Француз Флоріан Леду був настільки фражений красою Арктики, що нещодавно переїхав до Ісландії. Цю світлину він зробив над Східною Гренландією. "Було мінус 20 і я не знав, чи працюватиме дрон взагалі на висоті трьох кілометрів". Ризик було винагороджено - третє місце у категорії "Природа".

  • Хмарочоси у Дубаї

    Погляд з неба: найкращі фото, зроблені дронами

    Бетонні "гриби" на піску

    Там, де у Дубаї нині бетонні джунглі, іще десять років тому була пустеля. Це ліванського фотографа Башира Мукарцеля вразило найбільше. І журі, схоже, теж: перше місце у категорії "Місто". Фотограф хоче якомога скоріше зняти з дрона і інші куточки нашої планети - особливо прохолодну Ісландію.

  • Промислові альіністи на Меркурій Сіті Тауер у Москві

    Погляд з неба: найкращі фото, зроблені дронами

    Високо над Москвою

    Дорогою до університету фізик з Москви Олексій Гончаров часто бере із собою дрон. Так йому вдалося засняти і цих робітників на "Меркурій Сіті Тауер" в російській столиці у незвичному ракурсі. "Промислові альіністи, здається, миють не лише вікна будівлі, але і все місто", - каже Гончаров. Його світлина здобула друге місце у категорії "Урбан".

  • Фото - переможець у категорії Люди.

    Погляд з неба: найкращі фото, зроблені дронами

    Гра, фото і перемога

    Аби зробити це фото, Мартіну Санчесу довелося зробити чимало дивних рухів на цьому порожньому тенісному корті в Нью-Джерсі (США). "З сусіднього корту вийшли два гравця, які поняття не мали, що я там роблю. Вони, мабуть, думали, чи не потрібна мені часом допомога. Але коли я їм показав свою світлину, вигукнули: "Ага! Тепер ми зрозуміли!'" Це фото - переможець у категорії "Люди".

  • Фото-переможець у категорії Креативність

    Погляд з неба: найкращі фото, зроблені дронами

    Замість оголошення

    Фотограф Тібо Беге та його дівчина Мано хотіли якнайоригінальніше повідомити своїй родині та друзям, що стали батьками. "Так мені прийшла ідея цієї фотографії: я і Мано зі старим дитячим візочком у стилі відеогри". Молоді люди втілили ідею в життя на одному з пляжів Нормандії. І отримали нагороду у категорії "Креативність".

    Автор: Ольга Войтович


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