Росія виходить з Договору про відкрите небо

Росія розпочинає процедуру виходу з Договору про відкрите небо (ДВН), заявило в п'ятницю, 15 січня, Міністерство закордонних справ РФ. "У зв'язку з відсутністю прогресу в справі усунення перешкод для продовження функціонування Договору в нових умовах МЗС Росії уповноважене заявити про початок внутрішньодержавних процедур із виходу Російської Федерації з ДВН. Після їх завершення відповідне повідомлення буде направлено депозитаріям", - ідеться в заяві МЗС РФ.

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Як заявив "Інтерфаксу" заступник голови комітету Державної думи з міжнародних справ Олексій Чепа, надія на збереження договору все ще залишається. Зокрема, він допускає, що нова адміністрація США може відновити діалог з Росією щодо повернення до механізму "відкритого неба", втім, він додав, що на такий результат, за його оцінкою, сильно розраховувати не варто.

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Питання про участь Росії в ДВН постало минулого року після виходу з договору США. Москва наполягала на гарантіях від європейських країн-учасниць, що зібрані під час польотів над російською територією дані не передадуть Сполученим Штатам. У Європі, у свою чергу, дотримуються позиції, що таке положення вже передбачено в договорі й додаткової регуляції не потребує.