РФ не має наміру вести зі США нові переговори щодо Договору про відкрите небо

Росія відкидає вимогу США про нові переговори щодо Договору про відкрите небо. Як заявив у суботу, 23 травня, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в ефірі російського Першого каналу, потреби в новій угоді, що має прийти на заміну цього договору, немає.

"Перспектив укладення нового договору на заміну ДВН (Договору про відкрите небо. - Ред.) немає, і ці перспективи не потрібні", - заявив заступник глави МЗС РФ, якого цитує російське видання "Парламентская газета".

На думку Рябкова, нинішній договір "прекрасно працює і забезпечує європейську безпеку". За його словами, Москва вивчає різні варіанти відповіді на вихід Вашингтона з договору. "Ми нині заглибилися в аналіз різних опцій, (…) поспішати нам нікуди", - зазначив Рябков.

Нагадаємо, 21 травня президент США Дональд Трамп підтвердив намір вийти з Договору про відкрите небо і пояснив таке рішення порушеннями угоди з боку Росії. За словами Трампа, Москва не виконувала умов угоди, що дозволяє військовим країн-підписантів здійснювати спостережні польоти над територією інших членів договору для контролю за озброєннями. У РФ, своєю чергою, всі закиди США в порушені умов цього договору відкидають, нагадує інформагенція dpa.

Згодом європейські союзники США по НАТО, в тому числі й Німеччина, висловили жаль через оголошений Дональдом Трампом вихід Вашингтона з Договору про відкрите небо. Водночас європейські країни закликали Росію дотримуватися умов цього договору.

Угода для НАТО та Варшавського договору

Договір про відкрите небо, підписаний у 1992 році, дає змогу військовим 34 країн-підписантів - членів НАТО та колишнього Варшавського договору - здійснювати спостережні польоти над територією одне одного. Таким чином, за задумом авторів угоди, її учасники можуть контролювати озброєння та поглиблювати довіру "від Владивостока до Ванкувера". З часу набуття чинності угоди у 2002 році було здійснено понад 1500 спостережних польотів.

Це вже не перша угода, з якої Трамп вирішив вийти, звинувативши у її порушенні РФ. Так, минулого року США з цієї причини оголосили про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.