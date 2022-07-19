На заході Берліна після вибуху на складі з боєприпасами вирує пожежа

У районі Ґруневальд на заході Берліна у четвер, 4 серпня, стався вибух на складі, де серед іншого зберігаються боєприпаси та піротехніка. Почалася сильна пожежа. Через подальші вибухи і уламки, що розлітаються, пожежні команди поки не приступили до гасіння полум'я. За словами представника поліції, причина вибуху з'ясовується. Вогнем охоплена площа півтора гектара.

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На місці працюють понад 100 співробітників пожежної служби та поліції, до об'єкту прибули поліцейські водомети. Запрошено допомогу інших служб та спецпідрозділів Збройних сил ФРН.

Найближчі житлові будинки – за два кілометри

На момент публікації матеріалу DW повідомлень про поранених та загиблих не надходило. За даними екстрених служб, житловим будинкам нічого не загрожує. Найближчі житлові будинки знаходяться не менш як за два кілометри від місця події.

Рух регіональних поїздів у західному напрямку припинено. Поки невідомо, якою мірою постраждав рух поїздів дальнього слідування. Ділянка автобана 115 перекрита в обох напрямках.

Влада закликала жителів німецької столиці по можливості уникати району пожежі, а також не відвідувати ліс Ґруневальд. Попередження поширюються, зокрема, через мобільні застосунки. Мешканцям прилеглих районів рекомендували тримати вікна та двері зачиненими, а також не вмикати кондиціонери.

Останніми днями у Берліні стоять спекотні та посушливі дні. Це може вплинути на розвиток пожежі та створити проблеми для екстрених служб, зазначає агентство dpa.