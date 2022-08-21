Віцеканцлер ФРН виключив можливість подовження роботи німецьких АЕС

Віцеканцлер Німеччини й федеральний міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) виключає можливість подовження термінів експлуатації трьох останніх німецьких атомних електростанцій (АЕС) задля економії газу. Відповідну заяву політик, який представляє партію "Союз 90/"Зелені", зробив у неділю, 21 серпня, під час дня відкритих дверей уряду ФРН.

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На думку Габека, подовження строків експлуатації атомних електростанцій дало б скорочення споживання газу максимум на два відсотки. "З огляду на той мізер, який ми тоді отримаємо, це неправильне рішення", - зазначив Габек, якого цитує інформагенція Reuters. Є й інші засоби економії газу, сказав він. І для цього не слід знову розхитувати консенсус щодо відмови від атомної енергетики в ФРН, сказав політик.

Питання стабільності електромереж

Утім, проблемним питанням, за словами Габека, є питання стабільності електромережі, особливо у Баварії у зимовий період. "За певних умов це може стати проблемою", - визнав урядовець. Тож, за дорученням уряду, оператори енергосистем нині працюють над проведенням стрестесту, який також має показати, чи могло б тут зарадити збільшення тривалості експлуатації атомних електростанцій, пояснив Габек.

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Крім того, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) сказав, що цю перевірку буде завершено "наприкінці місяця, можливо, на початку наступного місяця". Потім буде ухвалено рішення щодо доцільності обмеженої експлуатації реакторів до кінця року. Однак атомні електростанції в будь-якому разі можуть зробити лише невеликий внесок у розв'язання енергетичної проблеми, застеріг Шольц.

На підтвердження своєї думки Шольц вказав на приклад Франції, де нині не працюють багато атомних електростанцій. На думку Шольца, це, а також низка інших прикладів з інших країн, показує, наскільки проблематичною є ця технологія. Також Шольц наголосив, що відновлювані джерела електроенергії дають значно більше переваг для "дешевого й екологічно чистого енергозабезпечення", цитує інформагенція AFP.