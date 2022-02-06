 Верховний суд Іраку тимчасово виключив фаворита з президентських перегонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховний суд Іраку тимчасово виключив фаворита з президентських перегонів

Хошияра Зібарі тимчасово виключили з переліку кандидатів на посаду президента Іраку рішенням Верховного суду. Колишнього главу МЗС звинувачують у корупції.

Хошияр Зібарі, іракський політик

Хошияр Зібарі

Верховний суд Іраку оголосив у неділю, 6 лютого, про тимчасове відсторонення від президентських виборів кандидата Хошияра Зібарі. Суд послався на багаторічні обвинувачення проти Зібарі у корупції. Суд наголошує, що відсторонення є тимчасовим, на час розгляду справи. Засідання іракського парламенту щодо обрання президента призначене на понеділок, 7 лютого.

Вищий судовий орган Іраку повідомив, що заявники вважають кандидату Зібарі такою, що не відповідає конституційним вимогам, згідно з якими глава держави повинен мати "добру репутацію та бути сумлінним". Суд послався на звільнення Зібарі з посади міністра фінансів Іраку в 2016 році через звинувачення у корупції. Тоді державні кошти у розмірі 1,8 мільйонів доларів нібито були витрачені на оплату авіаквитків для особистої охорони міністра. Сам Зібарі заперечував усі обвинувачення у корупції.

​​​​​​Хошияр Зібарі - колишній глава Іракського МЗС та ексміністр фінансів Іраку, представник Демократичної партії Курдистану. Він був одним з двох фаворитів майбутніх президентських виборів. Його головним конкурентом є чинний президент Бархам Саліх, представник партії Патріотичний союз Курдистану.

Прихильники Муктади ас-Садра святкують перемогу на парламентських виборах в жовтні-2021

Прихильники Муктади ас-Садра святкують перемогу на парламентських виборах в жовтні-2021

Політичний процес в Іраку

Восени 2021 року в Іраку пройшли дострокові парламентські вибори, на яких перемогу здобув шиїтський рух на чолі з імамом Муктадою ас-Садром, який є критиком Ірану.

Голосування, яке за розкладом мало відбутись у 2022 році, перенесли через масові антиурядові протести, які тривали з осені 2019 року та призвели до відставки уряду, сформованого за підсумками попередніх виборів у травні 2018 року.

Водночас проіранський політичний блок "Аль-Фатх" істотно втратив місця у парламенті й згодом назвав результат голосування "шахрайством". Це призвело до масових протестів у країні, під час яких сотні людей зазнали поранень, також були повідомлення про загиблих.

Хоча в "Аль-Фатх" спільно з іншими проіранськими шиїтськими представниками стверджують, що в процесі голосування та підрахунку голосів були порушення, переконливих доказів на підтвердження своїх закидів партії не надали. Водночас Сполучені Штати, Рада Безпеки ООН та ЄС високо оцінили організацію виборів.

Згідно з конституцією, яка діє з 2005 року, Ірак є парламентською республікою. Більшість владних повноважень належить прем’єр-міністру. Сьогодні ним є Мустафа аль-Кадімі. Посада президента Іраку є церемоніальною, його обирає парламент країни. 

Дивитись відео 02:54

Історія сім'ї езидів, яка повернулася з Білорусі в Ірак (07.12.2021)

 

Реклама

Докладно

Олаф Шольц у Вашингтоні (архівне фото)

Візит Шольца до США на тлі конфлікту навколо України

Небажання ФРН постачати зброю Києву, підтримка "Північного потоку - 2" - про що говоритиме Шольц з Байденом?  

Symbolbild Deutschland Wirtschaftswachstum

COVID: підприємства у ФРН потерпають від нестачі персоналу

Через омікрон в усіх галузях економіки ФРН відчувають "суттєву" нестачу персоналу і вважають, що ситуація погіршиться.  