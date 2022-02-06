Верховний суд Іраку тимчасово виключив фаворита з президентських перегонів

Верховний суд Іраку оголосив у неділю, 6 лютого, про тимчасове відсторонення від президентських виборів кандидата Хошияра Зібарі. Суд послався на багаторічні обвинувачення проти Зібарі у корупції. Суд наголошує, що відсторонення є тимчасовим, на час розгляду справи. Засідання іракського парламенту щодо обрання президента призначене на понеділок, 7 лютого.

Вищий судовий орган Іраку повідомив, що заявники вважають кандидату Зібарі такою, що не відповідає конституційним вимогам, згідно з якими глава держави повинен мати "добру репутацію та бути сумлінним". Суд послався на звільнення Зібарі з посади міністра фінансів Іраку в 2016 році через звинувачення у корупції. Тоді державні кошти у розмірі 1,8 мільйонів доларів нібито були витрачені на оплату авіаквитків для особистої охорони міністра. Сам Зібарі заперечував усі обвинувачення у корупції.

​​​​​​Хошияр Зібарі - колишній глава Іракського МЗС та ексміністр фінансів Іраку, представник Демократичної партії Курдистану. Він був одним з двох фаворитів майбутніх президентських виборів. Його головним конкурентом є чинний президент Бархам Саліх, представник партії Патріотичний союз Курдистану.

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Політичний процес в Іраку

Восени 2021 року в Іраку пройшли дострокові парламентські вибори, на яких перемогу здобув шиїтський рух на чолі з імамом Муктадою ас-Садром, який є критиком Ірану.

Голосування, яке за розкладом мало відбутись у 2022 році, перенесли через масові антиурядові протести, які тривали з осені 2019 року та призвели до відставки уряду, сформованого за підсумками попередніх виборів у травні 2018 року.

Водночас проіранський політичний блок "Аль-Фатх" істотно втратив місця у парламенті й згодом назвав результат голосування "шахрайством". Це призвело до масових протестів у країні, під час яких сотні людей зазнали поранень, також були повідомлення про загиблих.

Хоча в "Аль-Фатх" спільно з іншими проіранськими шиїтськими представниками стверджують, що в процесі голосування та підрахунку голосів були порушення, переконливих доказів на підтвердження своїх закидів партії не надали. Водночас Сполучені Штати, Рада Безпеки ООН та ЄС високо оцінили організацію виборів.

Згідно з конституцією, яка діє з 2005 року, Ірак є парламентською республікою. Більшість владних повноважень належить прем’єр-міністру. Сьогодні ним є Мустафа аль-Кадімі. Посада президента Іраку є церемоніальною, його обирає парламент країни.