Верховна Рада України заявила про нелегітимність виборів до Держдуми РФ

Верховна Рада України ухвалила заяву щодо нелегітимності виборів депутатів Державної думи Російської Федерації 2021 року. За відповідну постанову на засіданні в середу, 22 вересня, проголосували 322 народні депутати.

У заяві український парламент визнав чергові вибори депутатів Держдуми РФ незаконними, а сформовану за їхніми результатами Держдуму - нелегітимною. Народні депутати України відзначили, що цей виборчий процес було "незаконно поширено на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України - Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

Крім того, в заяві йдеться, що до участі у виборах до Держдуми були незаконно залучені громадяни України з тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей з незаконно виданими паспортами громадянина Російської Федерації.

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Верховна Рада України нагадала, що тимчасова окупація Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей Російською Федерацією є грубим порушенням основоположних норм та принципів міжнародного права, а також що територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів підтверджена резолюціями Генасамблеї ООН.

Народні депутати закликала парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим парламентським виборам у Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією частини території в Донецькій та Луганській областях.